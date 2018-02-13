Pentagon başmüfettişliğinden Suriye’de “sınır gücü” itirafı

WASHINTON (AA) – ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği raporunda ABD destekli SDG ismini kullanan PYD/PKK’nın Suriye’de “iç güvenlik gücü”, “sınır güvenliği gücü” ve “patlayıcı uzmanı” eğitmeye başladığı ve terörle mücadele güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığı bildirildi.

Geçen yıl Ekim-Aralık aylarına ilişkin Başmüfettişlik raporunda ABD’nin Suriye’deki asker sayısının dört kat artırarak 2 bin civarına çıkardığı ifade edilirken ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarında asker eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının SDG (PYD/PKK paravanı) kuvvetlerinden oluştuğu belirtildi.

Raporda “Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun SDG’yi teçhizatlandırdığı ancak özellikle de YPG’nin kendilerine verilen silahları doğru amaçlarla kullandığından emin olmak için YPG’ye verilmek üzere işaretlenen ekipman ve malzemeleri takip ettiğini bildirdi.” ifadelerine yer verildi.

Pentagon’un PYD/PKK’nın paravanı SDG güçlerini DEAŞ’tan alınan alanların güvenlik ve istikrarını sağlamak üzere eğitimden geçirdiği ifade edilen raporda şu ifadeler kullanıldı: