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Pentagon yetkilileri Suriye için Ankara’da

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 23:30 | Son Güncelleme 6 saat önce

Pentagon sözcüsü Binbaşı Galloway: -“Şu anda Savunma Bakanlığı yetkilileri Afrin’deki durum dahil birçok ortak güvenlik konularını görüşmek üzere ABD hükümet delegasyonu ile birlikte Ankara’dalar” -“Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz. NATO Müttefikimiz ve DEAŞ ile diğer terör örgütleri ile mücadele ortağımız Türkiye ile birlikte çalışmaya bağlıyız” -“PKK’nın müttefikimiz Türkiye’ye karşı saldırılarını kabul etmeyeceğiz”

WASHINGTON (AA) – ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin ABD hükümet delegeleri ile birlikte "Afrin'deki durum dahil birçok ortak güvenlik konularını görüşmek üzere” Ankara'ya gittiği bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, üst düzey Savunma Bakanlığı yetkililerinin "Türkiye-Suriye sınırında söz konusu olan tansiyonu düşürmek üzere” Türk mevkidaşları ile görüştüklerini kaydetti.

Binbaşı Galloway, "Şu anda Savunma Bakanlığı yetkilileri Afrin'deki durum dahil birçok ortak güvenlik konularını görüşmek üzere ABD hükümet delegasyonu ile birlikte Ankara'dalar.” şeklinde konuştu.

Galloway şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz.NATO Müttefikimiz ve DEAŞ ile diğer terör örgütleri ile mücadele ortağımız Türkiye ile birlikte çalışmaya bağlıyız. ABD tarafından da yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmesi konusunda Türkiye ile zaten yakın çalışıyoruz.”

TSK'nın Afrin'de PYD/PKK unsurlarına karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu konusunda kaygılı olduklarını ve taraflara DEAŞ'a odaklanması çağrısında bulunan Galloway "PKK'nın müttefikimiz Türkiye'ye karşı saldırılarını kabul etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Afrin'deki PYD/PKK unsurlarının DEAŞ karşıtı koalisyonun ortakları olmadığına dikkat çeken Galloway Türkiye'nin Afrin operasyonunun dikkatleri DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacağı ve "sivil kayıpları ile mülteci akınına” neden olabileceği konusunda kaygılandıklarını ifade etti.

Binbaşı Galloway daha önce , Afrin'de PYD/PKK terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki kaygıları konusunda Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

Hemen öncesinde ise ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Londra'da TSK'nın Afrin'de yürüttüğü "Zeytin dalı Harekatı'ndan" dolayı endişe duyduklarını ifade etmiş, "Türkiye'nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Tillerson Türkiye ile birlikte bir tür güvenli bölge oluşturmaya çalışacaklarını dile getirmiş Türkiye'nin kaygılarını ele almak üzere görüşme halinde oldukların belirtmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

(AA)

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