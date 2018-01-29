Pentagon'dan Afrin açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Afrin konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını ve Afrin'de "sivil kayıplar yaşandığına" ilişkin iddialara dair herhangi bir bilgileri olmadığını söyledi.

Albay Manning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil kayıplara neden olduğu" iddialarına ilişkin bir sorusu üzerine Albay Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok." dedi.

- Münbiç'te Türkiye ile ABD arasındaki iletişim "yakın ve devamlı"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel'in "Münbiç'ten asker çekmenin gündemlerinde olmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Manning, Türkiye ile Münbiç bölgesinde kuvvetlerin güvenli ayrışması konusunda iletişimleri olduğunu kaydetti.

Söz konusu iletişimi "yakın ve devamlı" olarak tanımlayan Manning, Münbiç'teki durumun potansiyel saldırı ihtimaline karşı bir güç koruması konusu olup olmadığına yönelik bir soruya ise "Hayır" yanıtını verdi.