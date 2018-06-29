WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye rejiminin Dera'daki saldırılarına ilişkin, "ABD ve 77 üyeli DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmış, Suriye'nin batısındaki rejim operasyonlarına değil." dedi.

Pahon, AA muhabirinin, Esed rejimin Dera'daki ilerleyişine yönelik sorularını yanıtladı.

ABD'nin ve DEAŞ karşıtı koalisyonun, terör örgütü DEAŞ'e odaklandığını ve rejimle bir çatışmaya girme niyetlerinin olmadığını belirten Pahon, tüm taraflara şiddeti düşürme çağrısında bulundu. Pahon, "ABD ve 77 üyeli DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmış, Suriye'nin batısındaki rejim operasyonlarına değil." diye konuştu.

- "Ortaklarımızı savunuruz"

Destekledikleri kuvvetlere yönelik bir saldırıya karşı ABD'nin gerekli yanıtı vereceğini ifade eden Pahon, ABD'nin Suriye'de belirli bir toprak parçasını tutmadığını, sadece ülkenin bazı bölgelerinde ortaklarını koruduğunu savundu.

"ABD, Esed rejiminden gelecek herhangi bir saldırıya karşı, Suriye'nin güneyindeki müttefiklerini savunmaya hazırdır, diyebilir miyiz?" şeklindeki soruya Pahon, "Evet. Bir saldırı durumunda kendimizi ve ortaklarımızı koruyacağız. Bunu daha önce birçok kez gördünüz. Bu konulara yönelik çok tahammülümüz yok. Diplomatlarımız ve politikacılarımız Suriye'deki çatışmalara yönelik çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor. Askeri olarak her zaman kendimizi ve birlikte çalıştığımız ortaklarımızı savunuruz." yanıtını verdi.