HABER

Pentagon'dan "Dera" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:56 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon: - "ABD ve 77 üyeli DEAŞ karşıtı koalisyon DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmış, Suriye'nin batısındaki rejim operasyonlarına değil" - "Diplomatlarımız ve politikacılarımız Suriye'deki çatışmalara yönelik çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor. Askeri olarak her zaman kendimizi ve birlikte çalıştığımız ortaklarımızı savunacağız"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye rejiminin Dera'daki saldırılarına ilişkin, "ABD ve 77 üyeli DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmış, Suriye'nin batısındaki rejim operasyonlarına değil." dedi.

Pahon, AA muhabirinin, Esed rejimin Dera'daki ilerleyişine yönelik sorularını yanıtladı.

ABD'nin ve DEAŞ karşıtı koalisyonun, terör örgütü DEAŞ'e odaklandığını ve rejimle bir çatışmaya girme niyetlerinin olmadığını belirten Pahon, tüm taraflara şiddeti düşürme çağrısında bulundu. Pahon, "ABD ve 77 üyeli DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmış, Suriye'nin batısındaki rejim operasyonlarına değil." diye konuştu.

- "Ortaklarımızı savunuruz"

Destekledikleri kuvvetlere yönelik bir saldırıya karşı ABD'nin gerekli yanıtı vereceğini ifade eden Pahon, ABD'nin Suriye'de belirli bir toprak parçasını tutmadığını, sadece ülkenin bazı bölgelerinde ortaklarını koruduğunu savundu.

"ABD, Esed rejiminden gelecek herhangi bir saldırıya karşı, Suriye'nin güneyindeki müttefiklerini savunmaya hazırdır, diyebilir miyiz?" şeklindeki soruya Pahon, "Evet. Bir saldırı durumunda kendimizi ve ortaklarımızı koruyacağız. Bunu daha önce birçok kez gördünüz. Bu konulara yönelik çok tahammülümüz yok. Diplomatlarımız ve politikacılarımız Suriye'deki çatışmalara yönelik çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor. Askeri olarak her zaman kendimizi ve birlikte çalıştığımız ortaklarımızı savunuruz." yanıtını verdi.

Suriye'nin güneybatısında faaliyet göstermediklerini de hatırlatan sözcü, "Biz El Tanif'teyiz, Suriye'nin güneyinden kastınız burası ise. Burada kimseye ortaklarımıza saldırı düzenlemelerini tavsiye etmiyoruz." dedi.

- Dera'da insani kriz büyüyor

Suriye rejimi ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı.

Son 10 gün içinde Dera'da Ceddal, Lubbeyn, Harran, Bursa Harir, Melihat Atraş, Nahita, Rakim, Sura ve Alma yerleşim birimlerinde kontrol sağlayan rejim, 317 kilometrekarelik alanda ilerlemiş oldu.

Saldırılardan önce muhalifler, 2 bin 532 kilometrekarelik bir alanı ellerinde tutarken, şimdi 2 bin 215 kilometrekareyi kontrol ediyor.

Şiddetli saldırılardan dolayı Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kalan mülteci sayısı 150 bini aşarken, saldırılarda ölü sayısının 200'e ulaştığı belirtiliyor.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklamasıGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması
YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririzYPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dera Suriye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

İlginizi Çekebilir

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'ya şok! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Alaattin Çakıcı'ya şok! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.