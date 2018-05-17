Pentagon’dan Gazze’deki İsrail katliamına destek

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, İsrail ordusunun Gazze sınırındaki katliamına yönelik açıklamasında, "İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz." dedi.

White, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü White, Gazze'deki İsrail katliamını hatırlatan AA muhabirinin, “Bakan (Jim Mattis) Gazze’de yükselen tansiyon ve İsrail ordusu tarafından öldürülen siviller konusunda kaygılı mı?” sorusunu geçiştirmeye çalıştı.

- "Durumu yakından izliyoruz"

Elçilikteki güvenlik güçlerinin sayısını artırdıklarını anlatan White, "Şunu ifade edebilirim, biz elçiliklerimize ve güvenliklerine baktık ve elçiliklerimizdeki deniz piyadeleri ve güvenlik güçlerinin sayısını artırdık. Açıkçası durumu yakından izliyoruz. Ancak İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz." diye konuştu.

"O zaman oradaki katliamları haklı mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine de White, bölgeyi yakından izlediklerini belirterek, İsrail’in kendi sınırlarını koruma hakkına sahip olduğuna yönelik ifadesini tekrar etti.