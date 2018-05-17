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Pentagon’dan Gazze’deki İsrail katliamına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

Pentagon sözcüsü Dana White: - (Gazze’deki İsrail katliamı) İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz" - "Biz elçiliklerimize ve güvenliklerine baktık ve elçiliklerimizdeki deniz piyadeleri ve güvenlik güçlerinin sayısını artırdık. Açıkçası durumu yakından izliyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, İsrail ordusunun Gazze sınırındaki katliamına yönelik açıklamasında, "İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz." dedi.

White, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü White, Gazze'deki İsrail katliamını hatırlatan AA muhabirinin, “Bakan (Jim Mattis) Gazze’de yükselen tansiyon ve İsrail ordusu tarafından öldürülen siviller konusunda kaygılı mı?” sorusunu geçiştirmeye çalıştı.

- "Durumu yakından izliyoruz"

Elçilikteki güvenlik güçlerinin sayısını artırdıklarını anlatan White, "Şunu ifade edebilirim, biz elçiliklerimize ve güvenliklerine baktık ve elçiliklerimizdeki deniz piyadeleri ve güvenlik güçlerinin sayısını artırdık. Açıkçası durumu yakından izliyoruz. Ancak İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz." diye konuştu.

"O zaman oradaki katliamları haklı mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine de White, bölgeyi yakından izlediklerini belirterek, İsrail’in kendi sınırlarını koruma hakkına sahip olduğuna yönelik ifadesini tekrar etti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit düştü, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

- Afganistan’ın Farah şehri düşmedi

White, toplantıda ayrıca Afganistan’ın batısında yer alan Farah şehrinin Taliban’ın eline geçtiği iddialarına ilişkin, "Farah düşmedi. Afgan ulusal savunma ve güvenlik güçleri ABD hava unsurları ve destek unsurlarının desteği ile Afganistan’ın batısındaki Farah şehrine yönelik bir Taliban saldırısını ağır yenilgiye uğrattı." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban’ın bugün de şehre girmeye çalıştığını aktaran White, şehrin halen Afgan ordusunun kontrolünde bulunduğunu kaydetti.

Afganistan’ın batısında artan Taliban eylemlerinde İran’ın rolü olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren White, "İran’ın bu bölgede ne kadar iç müdahalelerde bulunduğunu gözardı edilebileceğini sanmıyorum. İran Ortadoğu’da halen en büyük istikrarsızlık faktörü." dedi.

- Özbek lider Mirziyoyev ilk kez Pentagon’da

White, ABD Savunma Bakan’ı Jim Mattis’in bugün Pentagon’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştüğünü aktardı.

Mirziyoyev’un Pentagon’a ilk ziyareti olduğunu kaydeden White, ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yenilemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Mattis ile Mirziyoyev’un ortak güvenlik menfaatlerinin yanı sıra ortaya çıkan yeni sınamaları ele aldığına işaret eden White, “İki lider, Afganistan’daki istikrara ve bölgede devam eden güvenlik iş birliğine bağlı oldukları konusunda mutabık kaldı.” diye konuştu.

Mirziyoyev dün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.

Mirziyoyev, 2002'de dönemin Özbek lideri İslam Kerimov'un ziyaretinden sonra Beyaz Saray'da ağırlanan ilk Özbekistan Cumhurbaşkanı oldu.

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