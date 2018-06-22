Pentagon'dan göçmen çocuklar için 20 bin yatak talebi

WASHINGTON (AA) - ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının, Savunma Bakanlığından (Pentagon), ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin alıkonulan çocukları için 20 bin yatak hazırlaması talebinde bulunduğu bildirildi.

ABD'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmen ailelerden alıkonulan çocuklarla ilgili tartışmalar Amerikan kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü bir başkanlık kararnamesi ile ebeveynleri yakalanan göçmen çocukları alıkoyma uygulamasını durdururken, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının Pentagon'a askeri tesislerde söz konusu çocuklar için 20 bin yatak hazırlama talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, yasa dışı göçmenlerden alınan çocukların yerleştirilmesi için 20 bin yatak talebinin bugün alındığını ve talebi incelediklerini söyledi.

- 20 bin çocuk askeri tesislere nakledilebilir

Yetkili, Pentagon'a iletilen taleple ilgili detaylara girmezken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, temmuz ile aralık ayları arasında yaklaşık 20 bin göçmen çocuğun askeri tesislere nakledilmesinin beklendiği kaydedildi.