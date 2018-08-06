Pentagon'dan GPS kullanan cihazlara sınırlama

WASHINHTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri üs ve operasyon bölgelerinde konum belirleme (GPS) teknolojisine sahip tüm cihazların ve uygulamaların kullanımını sınırlandırdı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, GPS özelliğine sahip cihaz, uygulama ve hizmetlerin ABD ordusunun küresel operasyonları ve askeri personelin güvenliğine yönelik riskler taşıdığı kaydedildi.
GPS özelliğine sahip teknolojilerin Amerikan askerlerinin konumları ve bir bölgedeki sayıları dahil birçok bilgiyi aktarma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, "Savunma Bakanlığı personelinin, operasyon alanı olarak tanımlanan bölgelerde iken devlete ait veya özel cihaz, uygulama ve hizmetlerde konum belirleme özellikleri ve işlevlerini kullanması yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Yeni uygulama, Pentagon gibi askeri operasyon alanı olarak tanımlanmayan kamu binalarını kapsamazken, GPS özelliğinin kapatılması durumunda söz konusu cihazların taşınabileceği belirtiliyor.
Ocak ayında "Strava" adlı bir uygulama dünya üzerinde kullanıcılarının bulunduğu konumlarını "dünya ısı haritası" başlığıyla paylaşmıştı.
Amerikan askerlerinin de kullandığı uygulama, ABD'nin Afganistan, Suriye ve Irak'ta daha önce bilinmeyen bazı üslerinin yerini açık etmiş, Pentagon bu konuda inceleme başlatmıştı.
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