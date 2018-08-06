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Pentagon'dan Münbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 21:24 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning: - "(ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının Münbiç yol haritasına etkisi) NATO ortağımız Türkiye ile olan askeri ilişkilerimiz, son derece bağlı olduğumuz bir konudur" - "Türkiye yakın bir müttefiktir ve onların güvenlik kaygılarını saygıyla karşılıyoruz. Aynı zamanda Münbiç yol haritasını tamamlamaya ve sadeleştirmeye yönelik onlarla çalışıyoruz" - "(Münbiç'te ortak devriye) Bu düzenlemeler zaman alıyor. Olgunluğa eriştirmeden ortak devriyeler düzenleyerek güvenliği tehlikeye atmayacağız" - CENTCOM sözcülerinden Eric Pahon: - "(Münbiç'te ortak devriyelerin gecikmesi) Bizim taktik, teknik ve prosedürlerimiz Türklerin taktik, teknik ve prosedürlerinden farklı. Dolayısıyla bu tür bir ortak devriye yapmadan önce herbirimizin ortak bir operasyon alanında nasıl faaliyet gösterdiğimize ilişkin ortak bir anlayışa varmalıyız"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning, "Türkiye yakın bir müttefiktir ve onların güvenlik kaygılarını saygıyla karşılıyoruz. Aynı zamanda Münbiç yol haritasını tamamlamaya ve sadeleştirmeye yönelik onlarla çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Manning, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, FETÖ ve PKK adına suç işlemek ve casusluk yapmakla suçlanan Papaz Andrew Craig Brunson için Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların Münbiç yol haritasını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soruya Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile olan askeri ilişkilerimiz son derece bağlı olduğumuz bir konudur." yanıtını verdi.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparrotti'nin geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Manning, "Münbiç'te gelecek için uygulanabilir ve Münbiç'teki vatandaşların güvenliği için üzerinde çalışılan çözüme bağlı olmaya devam ediyoruz. Türkiye yakın bir müttefiktir ve onların güvenlik kaygılarını saygıyla karşılıyoruz. Aynı zamanda Münbiç yol haritasını tamamlamaya ve sadeleştirmeye yönelik onlarla çalışıyoruz." dedi.

Manning, Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te gerçekleştireceği ortak devriyeler konusunda hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Bu düzenlemeler zaman alıyor. Olgunluğa eriştirmeden ortak devriyeler düzenleyerek güvenliği tehlikeye atmayacağız." diye konuştu.

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) masası sözcülerinden Eric Pahon ise "Türkiye ile ABD, başta NATO olmak üzere birçok çok uluslu platformda binlerce ortak devriye ve tatbikat düzenlemiş ülkeler iken nasıl oluyor da Münbiç'te düzenlenecek küçük bir ortak devriyenin hazırlıkları bu kadar uzun sürebiliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Münbiç yol haritasına ilişkin görüşmeleri başlatmamız aylar aldı. Bu konunun bir sorun olduğunu tespit ettik. Sonra bunu dostça konuşmaya başladık ve bu çerçeveyi, bu yol haritasını ortaya koyduk. Bunun içinde pek detay yoktu. Dolayısıyla ilerlemek adına önümüzde genel bir yol haritası vardı ve boşlukları doldurmaya başladık. Bir sonraki adım, aynı noktada olduğumuza dair eğitim vermektir. Bizim taktik, teknik ve prosedürlerimiz, Türklerin taktik, teknik ve prosedürlerinden farklı. Dolayısıyla bu tür bir ortak devriye yapmadan önce her birimiz ortak bir operasyon alanında nasıl faaliyet gösterdiğimize ilişkin ortak bir anlayışa varmalıyız."

Ortak devriye için eğitim ekipmanının Türkiye'ye vardığını hatırlatan Pahon, ortak devriye için eğitimlerin 4 ile 6 hafta içinde başlamasını beklediklerini kaydetti.

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ABD münbiç ortak devriye Pentagon Türkiye

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