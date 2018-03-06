WASGINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "General Mazlum" olarak tanımladıkları terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Şahin Cilo'nun, Türkiye tarafından en çok arananlar listesinde olması konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

Gün içinde basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüsü Rob Manning, bir soru üzerine, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olarak bilinen ve Mazlum Kobani adını da kullanan Ferhad Abdi Şahin'i "General Mazlum" olarak tanımladı.

Manning'in, "General Mazlum ve Suriye'de DEAŞ'tan alınan yerlerdeki yerel askeri konseyleri, DEAŞ ile mücadeleye devam ettikleri sürece desteklemeye devam edeceğiz." sözleri tartışmalara neden oldu.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye'nin YPG'ye ilişkin kaygılarını anladıklarını ancak kastettikleri kişinin ABD'nin desteklediği (YPG/PKK'nın paravanı) SDG'nin komutanı olduğunu söyledi.

Binbaşı Galloway, "Biz SDG ile çalışıyoruz. Bakan Mattis (ABD Savunma Bakanı), bunu çok açık ve iyi bir şekilde ifade etti. Türk hükümetinin kaygılarını anlıyoruz. Bu şahıs kim olursa olsun, diğer geniş konulardan ayrı bir konu değil. Türkiye'nin SDG içerisindeki Kürt unsurlarla ilgili kaygılarını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.