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Pentagon'dan Suriye'den çekilme iddialarına "dedikodu" nitelemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü White: - "Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında’ dediğini biliyorum çünkü DEAŞ'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ'ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız" - "Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de görevimiz DEAŞ'ı yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak üzere ancak bitmiş değil"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediği, Beyaz Saray'ın ise çekilmek istediğinin basına yansıdığını, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasında iletişimsizliğe işaret edip etmediğine ilişkin sorusunu White, şöyle yanıtladı:

"Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında' dediğini biliyorum çünkü DEAŞ'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ’ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız.

Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de görevimiz DEAŞ'ı yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak üzere ancak bitmiş değil."

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