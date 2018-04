Performans sistemi sendikaları birleştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23 Ekim-31 Ekim 2017 tarihleri Arasında 12 İlde ve 132 Okulda pilot çalışması tamamladığı performans değerlendirme sistemi Uşak’ta protesto edildi. Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının Uşak temsilcileri Tiritoğlu Parkında bir araya gelerek ortaklaşa düzenledikleri gösteride performans sistemine karşı çıktılar.

Ortak okunan bildiride; "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devreye sokulan performans değerlendirme sistemi öğretmenlik mesleğinin değersizleştirmenin geldiği noktayı göstermektedir. Eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek , okullarda bilimsel, laik, demokratik bir eğitim anlayışını yerleştirmek yerine öğretmeni itibarsızlaştıracak, iş güvencesini ortadan kaldıracak eğitim anlayışının yerleştirilmesine izin vermemek için toplandık." ifadeleri kullanıldı.

Performans değerlendirme sisteminin eğitimin hiçbir sorunun çözmeyeceğini iddia eden Türk Eğitim-Sen Uşak Şubesi Başkanı Ahmet Gürten sistemin tam tersine yeni sorunların doğmasına neden olacağını söyledi. Gürten ; " Eğitimin niteliği hiçbir bilimsel karşılığı olmayan performans değerlendirmesiyle değil, öğretmene değer vererek, öğretmen mesleğinin saygınlığını artırarak sağlanabileceği açıkken, öğretmeni her an tedirgin edecek bu yöntem asla kabul edilemez. Performans değerlendirme uygulaması öğretmenlerin birbirine ve öğrencilere karşı güvensizliğini artıracak, sürekli performans baskısı ve tehdit altında çalışmanın önünü açacaktır. Performans değerlendirmesiyle öğretmenlerin verdikleri eğitim niteliğinden çok bireysel değerlendirmeye tabi tutulması okullarda herkesin birbirinin rakibi olduğu düşüncesini artıracaktır" dedi.

Eğitim- Sen Uşak İl Temsilcisi Tufan Bican yaptığı konuşmada eğitim sisteminin içerisinde yıllardır çözülemeyen kronikleşmiş sorunlar olduğunu bunların fiziki ve müfredat olmak üzere iki gruba ayrılabileceğini ileri sürdü. Okulların çevre düzenlemesinden mahrum, sanatsal ve sportif faaliyetlerden uzak olduğunu iddia eden Bican; " Bu kadar fiziki eksiklerin yanında müfredatla ilgili de ciddi sorunlar var. Müfredatlar çağdışı, gerici, günün şartlarından çok uzak. Öğretmen tabi ki eğitim sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip. Yeterliliğinin değerlendirilmesi çok basit yöntemlerle, örneklem yöntemiyle kolayca yapılabilecekken bütün öğretmenleri sınava tabi tutmak, öğretmenin öğretmeni, Müdürün öğretmeni, velinin öğretmeni, öğrencinin öğretmeni değerlendirdiği bir sistem bilimsellikten uzaktır." şeklinde konuştu.

Eğitim-İş Uşak Şubesi Sekreteri Bülent Gün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında devreye sokulan performans değerlendirme sisteminin öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiğini Eğitim- İş olarak bu meseleyi dava konusu yaptıklarını söyledi. Gün konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandtı; " Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yoktur, buna benzer bir uygulama da görülmemiştir. Bu uygulama her şeye rağmen dayatılıp ne pahasına olursa olsun uygulanırsa öğretmenlerin birbirine ve öğrencilerine karşı güvensizliği artacak, sürekli performans baskısı ve tehdit altında çalışmasının önünü açacaktır. Performans değerlendirmesi bahanesiyle öğretmenleri öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenci ve veliyi memnun edecek müşteri öğretmeni satış görevlisi olarak görecektir. Bilimsel bir karşılığı olmayan değerlendirme sonuçlarını görevde yükselme , yer değiştirme, sözleşmenin yenilenmesi , hizmet puanına katkı, ücretlerin belirlenmesi gibi alanlarda kullanılması birçok mağduriyetlerin doğmasına sebep olacaktır"

Konuşmaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.