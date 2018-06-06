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Perge Antik Kenti'nde sütunlar ayağa kalkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: -"Antalya'da yaşayan 2 milyon 385 bin kişinin yani herkesin bu sene Perge'yi görmesi lazım"

Antalya Valiliğince Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti için başlatılan "Bir Sütunda Sen Dik" kampanyasıyla sütunlar ayağa kaldırılıyor.

Antalya Valiliğince 2018'in turizmde "Perge Yılı" ilan edilmesi üzerine başlatılan kampanya kapsamında, destekçi kişi ve kurumların yaptığı bağışlarla antik kentteki 40 sütun orijinal yerlerine dikildi.

Vali Münir Karaloğlu, son sütunun yerine yerleştirilmesinin ardından düzenlenen törende, antik kentteki sütunları ayakta gördükçe mutlu olduklarını söyledi.

Antik kent içerisindeki 12 bin kişilik stadyumun restorasyonu için dört milyon liralık ihale yapıldığını ifade eden Karaloğlu, gelecek yıl stadyumda çok büyük organizasyonların yapılabileceğini belirtti.

Karaloğlu, 2018'i "Perge Yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak, "Kent sahip çıkmazsa, bizim '2018 Yılı Perge Yılı' dememizin hiçbir manası yok. Turizm sektörü ve kentteki sivil toplum örgütleri sahip çıkmazsa ilin valisi istediği kadar '2018 Yılı Perge Yılı' desin. Hiçbir şey ifade etmez. Ama görüyorum ki kent, turizm sektörü ve sivil toplum örgütleri bunu sahiplendi. Ancak Antalyalılar Perge'ye girmedikten sonra dışarıdan gelenleri buraya sokamayız. Madem 2018 Perge Yılı, Antalya'da yaşayan 2 milyon 385 bin kişinin yani herkesin bu sene Perge'yi görmesi lazım." diye konuştu.

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- Kazıların işçi problemi TYP ile çözüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Antalya'ya ayrılan işçi kontenjanından bir kısmını kazılara ayırdıklarını dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene ilk defa Perge Antik Kenti'nde 100 kişiyle kazı yapacağız. Antalya'da şu anda devam eden bütün kazılara 591 kadro verdik. Bu Türkiye'de ilktir. Amacımız, 50-60 yıla yayılan, hocalarımızın sadece iki ayda yanlarındaki 3-5 öğrenciyle güneşin altında kavrulduğu kazıların, gerçekten yol aldığımız kazılar olmasını arzu ediyoruz. Bunun için de en büyük eksiğimiz işçi. Onu da TYP ile çözdük. Bu yolla bütün kazılardaki işçi problemini çözeriz. Kültür ve Turizm Bakanlığının ödeneğiyle de daha büyük kazılar yapabiliriz diye düşünüyorum."

Konuşmasının ardından Karaloğlu, son sütunun yerine yerleştirilmesi işlemine katıldı.

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Antalya Antalya Valisi Münir Karaloğlu kazı Perge Antik Kenti

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