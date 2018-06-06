Perge Antik Kenti'nde sütunlar ayağa kalkıyor

Antalya Valiliğince Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti için başlatılan "Bir Sütunda Sen Dik" kampanyasıyla sütunlar ayağa kaldırılıyor.

Antalya Valiliğince 2018'in turizmde "Perge Yılı" ilan edilmesi üzerine başlatılan kampanya kapsamında, destekçi kişi ve kurumların yaptığı bağışlarla antik kentteki 40 sütun orijinal yerlerine dikildi.

Vali Münir Karaloğlu, son sütunun yerine yerleştirilmesinin ardından düzenlenen törende, antik kentteki sütunları ayakta gördükçe mutlu olduklarını söyledi.

Antik kent içerisindeki 12 bin kişilik stadyumun restorasyonu için dört milyon liralık ihale yapıldığını ifade eden Karaloğlu, gelecek yıl stadyumda çok büyük organizasyonların yapılabileceğini belirtti.

Karaloğlu, 2018'i "Perge Yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak, "Kent sahip çıkmazsa, bizim '2018 Yılı Perge Yılı' dememizin hiçbir manası yok. Turizm sektörü ve kentteki sivil toplum örgütleri sahip çıkmazsa ilin valisi istediği kadar '2018 Yılı Perge Yılı' desin. Hiçbir şey ifade etmez. Ama görüyorum ki kent, turizm sektörü ve sivil toplum örgütleri bunu sahiplendi. Ancak Antalyalılar Perge'ye girmedikten sonra dışarıdan gelenleri buraya sokamayız. Madem 2018 Perge Yılı, Antalya'da yaşayan 2 milyon 385 bin kişinin yani herkesin bu sene Perge'yi görmesi lazım." diye konuştu.