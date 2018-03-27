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Perihan Savaş ve İzzet Günay, Üsküdarlılarla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

Perihan Savaş ve İzzet Günay, Üsküdarlılarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Perihan Savaş ile İzzet Günay, Üsküdar'da sinemaseverlerle buluşacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Söyleşileri'ne katılacak ikili anıları paylaşacak.

Pelin Çift'in sunacağı etkinlik, 29 Mart'ta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Günay Perihan Savaş sinema Üsküdar yeşilçam

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