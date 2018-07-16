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Perinçek, 50 yıl önce ABD askerlerini nasıl denize döktüklerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD askerlerinin 18 Temmuz 1968 tarihinde denize dökülmesinin yıl dönümünde konuştu.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD askerlerinin 18 Temmuz 1968 tarihinde denize dökülmesinin yıl dönümünde konuştu. Zamanın gençlik liderlerinden olan Doğu Perinçek, "68 hareketinin son büyük eylemidir o. 50 yıl sonra bu hareket çok daha anlamlı, çünkü ABD, PKK'yı destekliyor, IŞİD'ı destekliyor. Akdeniz kıyılarında Türkiye'ye karşı İsrail ile Yunanistan ile Güney Kıbrıs'la askeri tatbikat yapıyor Türkiye'yi hedef alan. Norveç'te Türkiye'yi, Atatürk'ü ve cumhurbaşkanını hedef tahtasına koyuyor yani 50 yıl önceden o gençlik hareketi ve o zamanki devrimci hareket, Türkiye'nin ABD ile cephe cepheye geldiğini ve Türkiye'nin bağımsızlaşması için hatta ekonomik gelişmesi için ABD'den kurtulması gerektiğini söylemişti. O nedenle önemli bir gün 18 Temmuz 1968" dedi.

18 Temmuz 1968'de yalnızca Türkiye tarihinin değil, dünya tarihinin en önemli Amerikan karşıtı eylemlerinden biri gerçekleşti. Dolmabahçe rıhtımına yanaşan 6. Filo'nun askerleri Deniz Gezmiş'in başında bulunduğu devrimci gençler tarafından denize döküldü. Zamanın gençlik liderlerinden fikir kulüpleri genel başkanı şimdilerde ise Vatan Partisi Genel Başkanı olan Doğu Perinçek, ABD askerlerinin 18 Temmuz 1968 tarihinde denize dökülmesinin yıl dönümünde konuştu. Eylemin, 68 hareketinin son büyük eylemi olduğunu vurgulayan Doğu Perinçek, "68 hareketi 22- 23 Mart'ta bizim Dev Genç'in başına gelmemizle başladı. Ankara'da büyük dev göç mitingine önderlik ettik. Arkasından İstanbul'da 'NATO'ya Hayır Haftası' geldi ama asıl en büyük eylem 10 Haziran'da bizim Ankara'da hukuk fakültesi ardından dil tarih coğrafya fakültesini işgal etmemizdi. Üniversite işgallerimiz bir ay sürdü. Büyük kabaran bir gençlik hareketi var ve o gençlik hareketine halktan büyük sevgi vardı" dedi.

'HALKTAN BÜYÜK DESTEK VARDI'
Halktan büyük destek gören gençlerin, Amerikan 6'ncı Filosu'nun İstanbul'a geldiğini öğrendiğini anlatan Doğu Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun üzerine İstanbul'daki arkadaşlarımız önce Taksim Meydanı'nda toplandılar. Oradan Dolmabahçe üzerinden o gençler ABD askerlerinin üzerine arkalarında büyük bir kitleyle yürüdü. Başlarında Deniz Gezmiş, Aslan Kılıç gibi o zamanki gençlik önderleri vardı. Tabii orada bir kısım solcular da barikat kurdu. İnerken bizim arkadaşlarımızı 'efendim faşizm gelir' düşüncesiyle engellemeye çalıştılar ama arkadaşlarımız o barikatı da yararak aşağıya indi. O büyük hareketle Amerikan askerlerini denize döktü. 50 yıl sonra bu hareket çok daha anlamlı, çünkü ABD PKK'yı destekliyor, IŞİD'ı destekliyor. Akdeniz kıyılarında Türkiye'ye karşı İsrail ile Yunanistan ile Güney Kıbrıs'la askeri tatbikat yapıyor Türkiye'yi hedef alan. Norveç'te Türkiye'yi, Atatürk'ü ve cumhurbaşkanını hedef tahtasına koyuyor yani 50 yıl önceden o gençlik hareketi ve o zamanki devrimci hareket, Türkiye'nin ABD ile cephe cepheye geldiğini ve Türkiye'nin bağımsızlaşması için hatta ekonomik gelişmesi için ABD'den kurtulması gerektiğini söylemişti. O nedenle önemli bir gün 18 Temmuz 1968."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Doğu Perinçek ile röpörtaj
- Kitapları incelemesinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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