Perinçek, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 24 Haziran'da iktidar olmaları halinde HDP'nin kapatılması yönünde girişimde bulunacaklarını belirterek, "Teröriste demokrasi olmaz, Mehmetçiğe kurşun sıkana demokrasi olmaz, mayın döşeyene demokrasi olmaz, halktan haraç toplayana, Türkiye ile savaşana, Amerika'dan 5 bin tır silah alıp o silahları Türk Ordusu'na sıkana, Türk polisinin üzerine canlı bombalar gönderene demokrasi ve özgürlük yok." dedi.
Doğu Perinçek, NTV'de katıldığı canlı yayında, Vatan Partisi'ne bir ittifak teklifi gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, Millet İttifakı'nın içinde olmak için CHP ile görüştüklerini ancak ABD'nin, CHP ve İYİ Parti'ye, "Vatan Partisi olmayacak, HDP ile beraber olacaksınız." dediğini öne sürdü.
Millet İttifakı içinde olmayı kendilerinin talep ettiğini belirten Perinçek, "Biz talep ettik, ilk başta birtakım görüşmelerimiz oldu ama biz öğrendik CHP yönetimindeki bazı arkadaşlarımızdan, 'ABD, Vatan Partisi olursa bize yan bakar, onun için Vatan Partisiz bir ittifak olması lazım' diye aralarında konuştular ve karar verdiler. Olay budur." diye konuştu.
HDP'nin Millet İttifakı'nın gizli üyesi olduğunu savunan Perinçek, "İttifakın gizli üyesi olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapacaklarını CHP açıkça ilan ediyor. O ne demek? PKK'yı cumhurbaşkanı yardımcısı, hükümet başkan yardımcısı yapacaklar. Bunu Özgür Özel Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM Grup Başkanvekili, açıkça söyledi. Muharrem İnce de bunu ima eden açıklamalarda bulunuyorlar. PKK ve HDP'yi hükümete sokan bir girişim." ifadelerini kullandı.
"Siz bugüne kadar çok parti kurdunuz. Çok partiniz de kapatıldı. Birçok seçime cezaevindeyken katıldınız. HDP'yi de kapatmayı vadediyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Perinçek, şöyle dedi:
"Ben kapatamam ama Cumhurbaşkanı olarak hükümet, hukuki süreci başlatabiliyor, Yargıtay Başsavcılığına başvurabiliyor, Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. maddesine göre. Teröriste demokrasi olmaz, Mehmetçiğe kurşun sıkana demokrasi olmaz, mayın döşeyene demokrasi olmaz, halktan haraç toplayana, Türkiye ile savaşana, Amerika'dan 5 bin tır silah alıp o silahları Türk Ordusu'na sıkana, Türk polisinin üzerine canlı bombalar gönderene demokrasi ve özgürlük yok. Öyle bir demokrasi oldu mu, Türkiye parçalanır. Öyle bir demokrasi dünyada yok. "
HDP konusundaki görüşlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin söylemleriyle benzeştiğinin ifade edilmesi üzerine Perinçek, "Bundan korkacak birşey yok. Vatanı savunmak için, yani Mehmetçiğe kurşun sıkanlara özgürlük tanıyıp da kimin yanında olacağız? Amerika'nın yanına mı geçelim, PKK'nın yanına mı geçelim, FETÖ'nün yanına mı geçelim? Biz, olduğumuz yerde duruyoruz." dedi.
"Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti'den ziyade muhalefet partilerinin liderlerini daha çok eleştiriyorsunuz." şeklinde araya girilmesi üzerine Perinçek, şöyle dedi:
"Amerika'nın yanından bakarsanız böyle görürsünüz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, o sizin söylediğiniz muhalifleri yan yana getirdi, CHP, İYİ Parti, yanına HDP'yi PKK'yı ceplerine gizli müttefik olarak koydu ve Türkiye'nin üzerine yürüyor. Amerika'da burada baş hedef olarak Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'i görüyor. Aynı zamanda bugünkü hükümeti de PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı mücadele ettiği için karşısında görüyor. Oradan baktığımız zaman yanlış görürüz."
Perinçek, Türkiye'nin sorunlarının AK Parti ile çözülemeyeceğini savunarak, "Onun için bizim Tayyip Erdoğanlarla bir ortak yanımız yok ama Tayyip Erdoğanlar nereye geldiler 24 Temmuz 2015'te, Vatan Partisi'nin PKK ile silahlı mücadele çizgisine geldiler ve gene Vatan Partisi'nin Astana sürecini, Rusya ile İran ile yakınlaşma noktasına geldiler. Çünkü Türkiye'yi başka türlü korumak, savunmak ve vatan bütünlüğünü sağlamak mümkün değil. Yani Vatan Partisi'nin siyasetleri ve programları Türkiye'nin önündeki program. Kim Türkiye'yi yönetirse oralara gelmek zorunda." ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi'nin zor dönemlerin partisi olduğunu kaydeden Perinçek, "Nasıl çocuk 9 ay 10 günde doğuyor, civciv 20 günde yumurtadan çıkıyor, Vatan Partisi de zor günlerde Türkiye'yi kurtaracak parti. Devrimci çözümlerin gündeme geldiği zaman parlayacağı parti. Şimdi Türkiye oraya geldi. Zor günlerde büyük çözüme geldi. Vatan Partisi'nin zamanı geldi." dedi.
Perinçek, partisinin 1-2 yıl içinde hükümet olacağını da ileri sürerek, "Vatan Partisi bu zor dönemden Türkiye'nin hükümeti olarak çıkacak. Çünkü Türkiye'nin önünde Vatan Partisi'nin programı var. Hangi program o, vatanı birleştirmek, PKK'yı, IŞİD'i, diğer terör örgütlerini temizlemek, Kandil'e beyaz bayrak çektirmek ve üretim ekonomisini inşa etmek, Atatürk'ün karma ekonomisiyle Türkiye'yi bu bataktan çıkarmak." diye konuştu.
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