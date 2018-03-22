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Perinçek: CHP ve Erdoğan ile ittifak düşünmüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

İZMİR'de Çakabey Kitap Günleri'ne katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifak yasasına dair açıklamalarda bulundu.

Perinçek: CHP ve Erdoğan ile ittifak düşünmüyoruz

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Çakabey Kitap Günleri'ne katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifak yasasına dair açıklamalarda bulundu. Vatan Partisi'nin Türkiye'yi refaha çıkaracağını savunan Perinçek, CHP veya AK Parti ile ittifak yapmayı düşünmediklerini söyledi.
İzmir'in Alsancak semtinde bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen Çakabey Kitap Günleri'ne eşi Şule Perinçek ile birlikte katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Perinçek, "Türkiye'nin üç büyük meselesi var. Birincisi vatanın bütünlüğü, teröre karşı mücadele. Bunu en iyi biz yaparız. Bugün öyle bir noktaya geldik ki, bütün Suriye ve Irak'ın kuzeyinden terörü temizleyeceğiz. Bunu Vatan Partisi yapar. Biz bunu başarı ile yaparız. Çünkü Suriye, İran, Rusya dostluğunu hatta Çin dostluğunu en iyi şekilde devreye sokacak parti Vatan Partisi'dir. Bu iktidarın, Tayyip Erdoğan'ın burada zorlandığını görüyoruz Ve bu Mehmetçiğin kanı ile ödeniyor. O nedenle çok hassas bir noktaya geldik. Türkiye'yi yönetmeye talibiz, yönetiriz" dedi. İkinci mesele olan Türkiye'de üretim ekonomisine geçişi de Vatan Partisi'nin sağlayacağını ileri süren Doğu Perinçek, ülkenin üçüncü meselesinin de aydınlanma ve laiklik olduğunu belirtti. Burada da Vatan Partisi'nin milletten yetki istediğini söyledi.
'MERKEZDE VATAN PARTİSİ OLACAK'
İttifak yasasını da değerlendiren Doğu Perinçek, şunları söyledi:
"Bizim Amerika'nın, FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin bulunduğu cephede olmamız mümkün değil. Kollarına HDP'yi takarak, dolaysıyla PKK'yı takarak ve FETÖ'yü takarak olmaz. Bu ittifak projesi Amerika merkezli. Bunu CHP yapıyor. Bizim, onlarla birlikte olmamız düşünülemez. Çünkü savaşıyoruz. Bir yandan PKK ile savaşıyoruz, diğer taraftan savaştığımız gücü CHP hükümet yapmak istiyor. Biz orada olmayız. Tayyip Erdoğanlarla da olmayız çünkü hem bu savaşı en hızlı şekilde, en az kayıpla başarıya ulaştıracak siyasetleri yürütemiyorlar. İkincisi, laiklik ve aydınlanma konusundaki karanlıkçı tutumları bizim onlarla beraber olmamıza engel olur. Biz Türkiye'nin yönetimine talibiz ve göreceksiniz vatan bütünlüğünü sağlayacak, üretim ekonomisine geçecek, aydınlanmayı Atatürk devrimini tamamlayarak zafere ulaştıracak bir hükümet, önümüzdeki iki yıl içerisinde kurulacak. Bunun merkezinde de Vatan Partisi olacak."
Doğu Perinçek, daha sonra kitaplarını imzaladı.

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Perinçek: CHP ve Erdoğan ile ittifak düşünmüyoruzPerinçek: CHP ve Erdoğan ile ittifak düşünmüyoruzPerinçek: CHP ve Erdoğan ile ittifak düşünmüyoruzPerinçek: CHP ve Erdoğan ile ittifak düşünmüyoruz

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