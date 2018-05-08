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Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: - "80 bin kadar imza verildi"

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

Perinçek, eşi Şule Perinçek ile Levent'te bulunan Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelişinde partililer tarafından karşılandı.

Partilileri selamlayan Perinçek, daha sonra Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na girerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdi.

Burada gazetecilere konuşan Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti'nden bu sabah geldiğini belirterek, Türkiye'nin NATO'dan kopması gerektiğini savundu.

Bazı şehirlerde elektrikler kesik olduğu için imza verilmediğini iddia eden Perinçek, partisinin 100 bin imzayı aşma ihtimali olduğu için bu aksaklıkların çıktığını öne sürdü.

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şu ana kadar 80 bin kadar imza verildiğini bildirdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisi için imza verilmesi çağrısını da değerlendiren Perinçek, "Teşekkür ederim. Hangi vatandaşımız, hangi seçkin şahsiyet bu tür çağrılar yapıyorsa doğru çağrılar yapıyor. Çözüm, Vatan Partisi'ndedir. Sistem çökmüştür. Bu sistem yerine Kemalist devrimin Türkiye'ye getirdiği cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi, devletçi, laik ve devrimci sistemi kuracaktır Vatan Partisi. Bunu önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde göreceksiniz." diye konuştu.

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