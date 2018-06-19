Perinçek: En değerli mal varlıgım Abidin Dino'nun Namık Kemal portresı

"ÜRYAN GELİP ÜRYAN GİTME KARARINDAYIM" Beşiktaş'taki evinde konuşan Perinçek, "Bu evde yaşıyoruz. Yaşadığımız ev bu. Hazreti Muhammed'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki; yöneticileri fakir olan milletler zengin olur, yöneticileri zengin olan milletler de fakir olur. Yöneticilerin kendi kasalarını doldurmak için değil halk için, millet için yönetimde bulunduğu bir devlet prensibi. Hazreti Muhammed'in de ilkesiydi. Ölürken, bir kilimi bir tane testisi bir tane su bardağı vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alıyoruz. O da 'milletime verecek bir canım var o da helal olsun' diye ifade etmişti. Mal beyanımızı kamuoyu önünde açıklıyoruz. Bizim herhangi bir aile olarak eşim, çocuklarım taşınmaz malımız mülkümüz yok ve ben de bu dünyadan ayrılırken de Yunus Emre gibi 'üryan gelip üryan gitme' kararındayım" dedi.

"EN DEĞERLİ MAL VARLIĞIM ABİDİN DİNO'NUN NAMIK KEMAL PORTRESİ"

Mal olarak birkaç ünlü Türk ressamının kendisine hediye ettiği resimler ve kitapları gösteren Perinçek, "Bunlarla mutlu oluyoruz. En kıymetli mal varlığım, Abidin Dino'nun Paris'ten şahsıma yolladığı Namık Kemal portresidir. Bir de Fikret Otyam'ın tablosu ve bizlere emanet ettiği keçileridir." İfadelerini kullandı. Perinçek daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"15-16 TEMMUZ GECESİ BİR TÜRK AMERİKAN SAVAŞI OLDU"

Amerika'nın silah satışı ile ilgili kararının sorulması üzerine Perinçek, "Silah ambargosu deyimini bizim Genel Başkan Yardımcımız Beyazıt Karataş açıkladı. 'Bu, açık aleni bir silah ambargosu başlangıcıdır' diye ifade etti. Aynı kanaatteyiz. Hükümetin buna cevabı çok cılız , çok kişiliksiz. Biz Vatan Partisi olarak derhal İncirlik Üssü'ne Türk Silahlı Kuvvetlerin el koymasını ve bir hafta süre verilerek oradaki Amerikan Birliği ve uçaklarının derhal vatanımızı terk etmesi kararındayız. Bugün Türk Hükümetinin yapacağı budur. Bu basit bir silah ambargosu değil. Türkiye'ye silah niye lazım. Amerika'nın ve Amerika'nın piyonlarının tehditlerini bertaraf etmek için. Bizi tehdit eden onların üzerimize sürdüğü PKK, PYD, IŞİD, FETÖ. Türkiye'de 15-16 Temmuz gecesi bir Türk Amerikan savaşı oldu. Amerika'nın bizim devletimiz, Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz içindeki güçleri hangarlarından, inlerinden çıktılar ve Türkiye'nin üzerine saldırdılar. O gece 240 şehit verdik. 2 bin 400 yaralı verdik. Amerikan kuvvetlerini Ankara ve İstanbul'da yerle bir ettik. Ve İncirlik üssünden Amerikan kuvvetleri o savaşı yönetti" şeklinde cevapladı.