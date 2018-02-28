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Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 14:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçilirse Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Ankara'ya davet edeceğini söyledi. Perinçek, "Türkiye'de Suriye düşmanı, Beşar Esad'a katil diyen bir iktidar vatan savaşında başarılı olamaz" dedi.

Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

Aydınlık'ın haberine göre, Ulusal Kanal canlı yayınında vatandaşların sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a 'katil' diyerek İsrail'e hizmet ettiğini ifade etti.

Perinçek, Doğu Guta'yla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Guta'da nedir? İsrail'in ve ABD'nin Suriye'ye karşı çeşitli tertipleri var. İsrail zaten haksız olarak Golan tepelerini yaylasını işgal etmiş. Çok stratejik su kaynakları orada. Burdan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Tayyip Erdoğan, Beşar Esad'a katil diyerek İsrail'e hizmet ediyor. Güneyde İsrail, kuzeyde de bölücü terör örgütleri bu bölünme projesine hizmet ediyor. Türkiye'de Suriye düşmanı, Beşar Esad'a katil diyen bir iktidar vatan savaşında başarılı olamaz. Vatan Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak. Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edip el sıkışacağız. Terörün belini kıracağız."

'KHK İLE ABD ÜSLERİNİ BOŞALTACAĞIZ'

Perinçek, "İktidara geldiğinizde ABD üslerini KHK ile kapatacak mısınız?" sorusuna, "Biz hangi gelenekten geliyoruz? 1970'li yıllardan bu yana ABD üslerinin kapatılması için kapılarına dayanan bir gelenekten geliyoruz. İktidara geldiğimiz zaman ABD üslerini kapatarak onları gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. İktidara geldiğimiz zaman çıkartacağımız bir KHK ile ABD üslerini terk etmesi için bir hafta en fazla 10 gün süre vererek boşaltacağız."

Vatan Partisi lideri, "Cumhurbaşkanı olduğunuzda Suriye ile tek devlet olacak mıyız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"6 kişilik bir heyet halinde Suriye'ye davet edilmiştik. Sayın Esad o dönem Moskova'daydı. Geleceğimiz zaman son bir yemek yedik. Orada bize Esad'ın bir mesajını ilettiler. Size şunu teklif ediyoruz, ek bir devlet olarak birleşelim. Atatürk'ün 1920-21 yılında Türkiye, Irak ve Suriye bir ortak devlet projesi var. Suriye ve Irak devletleri bağımsızlıklarını kazandığı zaman bir konfederasyon içinde tek devlet olma projesi var. Vatan Partisi'nin Batı Asya Birliği diyoruz. Türkiye beş ülke, beş deniz diye Sayın Esad da savunuyor. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Lübnan, Azarbaycan bir araya gelme projemiz var. Bütün peygamberlerin doğduğu bu topraklarda yaşayanların bir araya gelmesiyle ABD nüfusu kadar yeni bir ülke yeni bir güç ortaya çıkacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Vatan Partisi Beşar Esad Ankara

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
hepsinin derdi Esed i kurtarmak olmuş CHP HDP İYİ parti..Şimdide bu al sana ittifak ne diyelim olum Adam(!) Kendi Şehirlerini Bombardıman ediyor..Çoluk çocuk demeden 1 Milyon İnsanı katleden adama KATİL demeyelimde SEVGİ PITIRCIĞI mı diyelim
@palermo544 vatikanın çocuğu babanız PAPA da aynısını diyor adam vatanini teröristlere karşı koruyor....
@palermo544 Terörist el nusra ve öso'yu kurtarmak olmuş derdiniz. al sana koalisyon! Eline silah alıp devletine doğrultan adama terörist demiyorsun sen... Esad'a da katil demeyiver ne olacak?
@isorkum ÖSO Mehmetcikle Omuz omuza PKK ya karşı savaşıyor.Sen o ÖSO ya terörist diyorsan ;bir numaralı PKK lısın "Nu Mutlu Türkim diyene" demen birşey ifade etmez PKK nezaman köşeye sıkışsa "barış isteyen Türk(!) Tabipler Birliği nekadar Türk se Sende O kadar Türk sün
BOP eş başkani yahudi cesaret madalyasını boynunda tasiyanlar PAPA dostları şimdi bu topala havlayacak ama topal bazı bazı doğruyu söylüyor!...
@mah6bsddn4 abd nin bir numaralı adamıdır merak etme secilemeyecegine göre rahat konuşan biridir.
kopyala yapıştır yapmamışsın bu sefer fetocu. Değişik yorum da yapabiliyormuşsun, at k.
@mah6bsddn4 o zaman bu yazdıkların sonrası seni topal kurttarsın senın karaladığınb insan şuan dpoğruyu yapıyor sen alınınca aunnen boyle yaz olurmu?
ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN SİVİLLERİ KATLEDENELERE KAHRAMANMI DENECEKTİ.BUNUN DEDESİDE BABASIDA KATİLDİ ARALARINDAKİ TEK FARK ŞU AN ONLAR HESAP VERİYO.BU HESAP VERECEĞİ GÜNÜ BEKLİYO.NEDEN ÇÜNKİ ÖLÜM VAR.YAPABİLİYOSAN ÖLÜMÜ ALT ET DE GÖREYİM
dersmi alacaksın ondan . 5 milyon insanını sen önce göndermek için uğraş ekonomimizi yediler suriyeliler
sen hala marstamı yaşıyorsun gel artık dünyaya .... biraz uyan artık dogruyu eğriyi öğren artık bırak şu vatan haşnligini
Bu Perinçek uyurken bir taraflari açıkta kaldı galiba.adam kendi halkını bombalıyor öldürüyor bir o kadarı vatansız başka ülkelerde yaşıyor ve bu dallama o nasıl sahip çıkıyor öyle mi?ALLAH'im sen bu ve bu gibilere firsat verme
Merak ediyorum neden Esed üzerinden siyaset yapıyorsun Perinçek. Amacın nedir. Derdin nedir..
YAHU ŞU PERİNÇEK BİR DE MÜSLÜMAN OLSA TÜM AÇIKLAMALARINA GÖNÜLDEN KATILIYORUM. ESAD ASLA TERÖRİST DEĞİL ÜLKESİNE SLADIRAN 84 ÜLKEDEN GELEN TERÖRİSTLERLE SAVAŞTI 7 YILDIR. TÜRKİYE AKLINI BAŞINA ALMALI VE BÖLGEDE İRANLA BERAĞBER BÜYÜK İSLAM DEVLETİNİ KURMALI VE TÜM ABD VE BATI SÖMÜRÜLERİNİ YERE SERMELİDİR. BOP İFLAS ETTİ,İSRAİL AĞIR DARBE ALDI SON HAMLELERDE.YAHU PERİNÇEĞİ VATAN HAİNİ SANIYORDUM AMA VATANA GERÇEK SAHİP ÇIKANLARDAN OLDUĞUNU GÖRMEYE BAŞLADIM ARTIK.SOSYALİST BİR İNSANDIR EŞİT PAYLAŞIMI SEVEN BİR İNSANDIR ESAD BÖLGEDE ÇOK DEĞERLİ İNSANDIR.NOKTA.
Kazanıcanı sanıyor garip herşey bitti şimdi afrin üzerinden kazanırsınız belki Türkiye tek yürek siz nelerle uğraşıyorsunuz sen git dağlarda terörist başlarıyla görüş
ulan seninde ne dedigun belli degil bi bakiyorsun akp lisin bi bakiyorsun nerde olduğun belirsiz
katillerin peşinde gezer oldu gomanistler MÜZELİK YARATIKLAR
Bırakın Esad'ı rahat etsin adam. adamin ülkesini karistiracaz diye milyonlarca mülteci olmasina sebeb oldunuz.
akp başkanı ile Esad arasında bir mesele var, beraber tatile çıkmışlardı , artık ne olduysa orda oldu
BU DA KAFAYI YEDİ
Yav Perinçek oda seni adam yerine koyup Türkiye ye gelirdi ya :)
dev sol kurucularından apo nun can arkadaşı esadın can arkadaşı olmazmı hiç. doğu bey solcuyum demiyor vatan hainleri ve satılmışlarla ihanet dostuyum diyor. hadi chp+hdp+iyi parti+pkk fetö kuruluşları ama doğu beyin fetö kuruluşu olmadan bu saydıklarımın yanında olacağından eminim
Yanlışmı söylemiş. Bize ne başka ülkenin liderinden bizi kendi milletimizin ve devletimizin yüksek menfaati lazım. Esed dikdatörde suud kralı be sudan ın dikdatörümü demokrat. Onlarla niye kankalık yapıyoruz dendiğinde onlar kendi halkını öldürmüyor diyorlar. Oralarda da ABD nin kışkırtmasıyla hainler devlete istan etseler on kat fazlasını onlarda yapar yalanmı.
Perinçek kısmen doğru söylüyorsun ancak yanlış yoldasın bu siyaset seni bitirir, oradan hiçbir kazancın olmaz.
40 yıldır siyaset yapıyor %1 bulamadı cumhurbaşkanlığı kazanacak bu tam bir yüzsüzlük örneği
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