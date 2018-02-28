Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

Aydınlık'ın haberine göre, Ulusal Kanal canlı yayınında vatandaşların sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a 'katil' diyerek İsrail'e hizmet ettiğini ifade etti.

Perinçek, Doğu Guta'yla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Guta'da nedir? İsrail'in ve ABD'nin Suriye'ye karşı çeşitli tertipleri var. İsrail zaten haksız olarak Golan tepelerini yaylasını işgal etmiş. Çok stratejik su kaynakları orada. Burdan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Tayyip Erdoğan, Beşar Esad'a katil diyerek İsrail'e hizmet ediyor. Güneyde İsrail, kuzeyde de bölücü terör örgütleri bu bölünme projesine hizmet ediyor. Türkiye'de Suriye düşmanı, Beşar Esad'a katil diyen bir iktidar vatan savaşında başarılı olamaz. Vatan Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak. Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edip el sıkışacağız. Terörün belini kıracağız."

'KHK İLE ABD ÜSLERİNİ BOŞALTACAĞIZ'



Perinçek, "İktidara geldiğinizde ABD üslerini KHK ile kapatacak mısınız?" sorusuna, "Biz hangi gelenekten geliyoruz? 1970'li yıllardan bu yana ABD üslerinin kapatılması için kapılarına dayanan bir gelenekten geliyoruz. İktidara geldiğimiz zaman ABD üslerini kapatarak onları gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. İktidara geldiğimiz zaman çıkartacağımız bir KHK ile ABD üslerini terk etmesi için bir hafta en fazla 10 gün süre vererek boşaltacağız."