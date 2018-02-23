HABER

Perinçek: Şeker fabrikaları vatandır satılmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 14:39 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Şeker fabrikalarının satılması milli ekonominin tasfiyesidir’ dedi.

Perinçek, özelleştirilecekşeker fabrikaları hakkında açıklama yaptı. Perinçek şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin milli ekonominin tasfiyesi olduğunu belirterek, fabrikaların özelleştirilmesinin Türkiye'nin tarımına, hayvancılığına, sanayisine darbe olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

16 yılda 368 bin çiftçinin pancar üretiminden koparıldığını dile getiren Perinçek, “AKP, Türkiye çiftçisine darbe indiriyor, üretime darbe indirerek Şeker fabrikalarımızın özelleştirilmesi yoluyla kapatılması, vatan savunmasına darbedir. Şeker fabrikalarımız vatandır. Vatan satılmaz” dedi.

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!
FT: Zayıf anketler Erdoğan'ı milliyetçilerle ittifaka zorladıFT: Zayıf anketler Erdoğan'ı milliyetçilerle ittifaka zorladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vatan Partisi Doğu Perinçek

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Okuyucu Yorumları 19 yorum
vatan akpye birşey ifade etmiyor.onların 2.vatanı var.hepsinin çifte vatandaş olduğuna iddia ya girerim.1 ini sömürüp diğerinde zengin olma hayalleri kuruyorlar.ama inş ABD buna izin vermeyecek.1.vatanı başlarına yıkıp 2.vatanda da yaşamalarına izin vermeyecek
1.vatanı kumdan kale zannettin galiba bunu yapmaya çalışanları gör ve izle .böyle konuştuğuna göre senin 1.vatanin abd
@yeni_ortadogu Kışlada yangın çıktığında dumandan zehirlenen 7 Mehmetçik için "_Toprak olmaları dileğiyle" yazabilecek kadar" Bu Millete ve Vatan a uzaksın" şimdide Vatanseverlik mi taslıyon (HAKKETTİĞİN KELİMELERİ MYNET YAYINLAMADI Tekrar yazmak zorunda kaldık) İYİ Partinin CHP nin akıllı süper zeki trolleri! Tanıyın artık şu mahlukları. Reis e küfrediyor olmaları yetiyormu lan bu alçaklarla Omuz omuza yürümeniz için. "İYİ P CHP PKK HDP PYD İttifak halindesiniz zaten" dediğimde zorunuza gitmesin bundan sonra
senin vatan ile alakan ne vatan haini
şu kadar yol yaptık köprü yaptık inşaat yaptık diyenler, bir tane bile fabrika yaptınız mı? bir tane bile ülkeye kazanç sağlayacak ekonomiye can verecek işletme yaptınız mı? HAYIR. Atatürk'ün yaptırdığı ne kadar fabrika var hepsini yabancılara sattınız. bugüne kadar bişey yapılmadı diyenler bu kadar özelleştirme ile satılan fabrikayı kim yaptı bre Allahsız kitapsızlar.
Adam dogruyu soylemiş.. sata sata bisey kalmayinca neyinizi satacaksiniz merak ediyorum
Şu siyasete emeklilik yaşı getirilsin. Emeklilik yaşı 70 olsun. Bu yaşa gelen siyaseti bıraksın, hatta siyaset konuşması yasaklansın.
"Bizden önceki iktidarlar çivi mi çaktı", "90 yıllık film arası", "2 ayyaş" deyip deyip, devletin bütün birikimlerini haraç mezat yandaşlarına okutmak, ayrı bir hıyanet gerektiriyor.
@bedri_e_1973 bizden öncekiler çivimi çaktı diyenler onlardan öncekilerin yaptıklarını satıp övündükleri yolları o paralarla yaptılar hala daha sata sata bitiremediler onlardan öncekilerin yaptıklarını
Özelleştirme adı altında tüm kurumları üç kuruşa israil'e sattılar. Yeter illa satacaksanız millete bize satın da sizde kurtulun bizde!
hiç sevmediğim bir adam !!! ama dediğinde çok haklı , özelleştirme adı altında heryer satıldı ne yapıyoruz biz???
Bir Devlette özelleştirmelere tüm hızıyla devam ediyorsa o Devlet İYİ YÖNETİLEMİYOR DEMEKTİR
akpkk ayakçısı konuşmuş...hala gt kıllığına devam ediyorsun yobaz akpkk ya...
MEMLEKETE ÇOK İŞ YAPILDI YAPILMADI DİYEN RİYAKARDIR. AMA KARDEŞİM PARSEL PARSEL DE SATMAYIN KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALMAYIN.
bi satılmadık biz kaldık bakalım sıra bize ne zaman gelecek
hiçbiri hatta onlara oy bile verenler cennete giremeyecek ... bu dünyada güçlü sizsiniz bakalım ölünce hesabını nasıl vereceksiniz .gerizekalılar sanıyor ki haramı yer keyfini sürer hacca gidince nasıl olsa allah günahlarımız affeder ...ahirette görürüz sizi.
hükumet,devlet bu tür işlerle uğraşmamalıdır.derhal yasal düzenlemeleri yaparak özelleştirmeyi tamamlamalıdır.siyasiler buraları arpalık görüp har vurup harman savurduğu peşkeş çektiği rant elde ettiği yerler olmaktan çıkarması için özelleştirmelidir.hizmet üretmeyen,zarar eden kurumlar bu milletin sırtına yük olmaktan çıkarılmalıdır.bunun millilikle,ulusalcılıkla alakası yoktur.özelleştirmeye karşı çıkan art niyetlidir.
Köprüyü sattırmam diyen bir Calp vardı. Köprü satıldı. Bir kaç köprü daha yapıldı. Bu aşırı devletçi kafalara kulak asarsak, köy hizmetleri vb zarar eden, hizmet üretmeyen, yüksek maaşlı asalakların çalıştığı kamu iktisadi kuruluşların zararlarını hep bütçeden ödüyor olacaktık.
taşınmazlar devletin yöneticileri için işsizliği azaltma kapısıydı ha zarar ediyordu denecek siz çalıştırmasını bilmiyorsanız ederlerde neden her kurum için mağazalar açılmadı yurdun ve dünyanın dört bir yerinde burada üretilen mallarda daha ucuz olacağı için daha çok rağbet görürdü satıldı ne oldu işsizlik arttı çıkartmalar yüzünden şimdi kim suçlanıyor iktidar ama maalesef AKP bir türlü bunu kavrayamadı şimdi devletin diğer kadrolarına fuzili işçiler alınıyor o dahada zararlı oluyor sonuçta üretmeden para harcanıyor bu kişiler için
Diğer Haberler
Öğrenciler Eren Bülbül’ü unutmadı

Öğrenciler Eren Bülbül’ü unutmadı

Sason’da genişletilecek cadde ile trafik rahatlatılacak

Sason’da genişletilecek cadde ile trafik rahatlatılacak

Müminoğlu minik okurlarıyla buluştu

Müminoğlu minik okurlarıyla buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan Afrin’e destek

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan Afrin’e destek

Kayak Eğitim Kampı ve Şampiyonası düzenlendi

Kayak Eğitim Kampı ve Şampiyonası düzenlendi

İlbade Mahallesi üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

İlbade Mahallesi üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.