HABER

Perinçek'ten cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:52 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Perinçek, adaylık başvurusu için geldiği Yüksek Seçim Kurulu önünde başvurusunun ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruda bulunduğunu belirten Perinçek, "Türkiye'nin önünde zorluklar var, bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelecek ve ülkemizi, üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa ve huzura kavuşturacak birikimimiz var." dedi.

Perinçek, bir basın mensubunun "Bundan sonraki süreçte 100 bin imza toplayabileceğinizi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, şu cevabı verdi:

"Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getiremeyeceğiz? Yurttaşlarımız, cumhurbaşkanlığı adaylığına Doğu Perinçek'i önermek için 9 Mayıs'a kadar imzaya gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var. Daha zamanı gelmeden Vatan Partimize müracaat etmiş 90 bin üzerinde vatandaşımızın Doğu Perinçek'i cumhurbaşkanı adayı gösteren dilekçe var. Şu ana kadar dilekçe vermemiş vatandaşlarımızı da seferber ediyoruz. İlçe seçim kurullarında imzaların toplanması günü bittiği zaman 100 bini aşan imzayla Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adayı olacaktır."

Perinçek'e açıklamasında Vatan Partisi yöneticileri de eşlik etti.

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında dakika dakika yaşananlarİstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında dakika dakika yaşananlar
Tarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyorTarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyor
Abdullah Gül siyasi mevta oldu!Abdullah Gül siyasi mevta oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Vatan Partisi Yüksek Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.