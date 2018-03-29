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Perşembe günleri Eskişehir’de kitap okuma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (Genç Müsiad) Eskişehir şubesi, kitap okuma ile ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla ’Okuyan Şehir’ etkinliği başlatıyor.Bugün başlayacak olan ’Okuyan Şehir’ etkinliği ile perşembe günleri vatandaşların bulunduğu yerlerde belirli saatlerde kitap okuma etkinliği gerçekleştirilecek.

Perşembe günleri Eskişehir’de kitap okuma etkinliği

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (Genç Müsiad) Eskişehir şubesi, kitap okuma ile ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla ’Okuyan Şehir’ etkinliği başlatıyor.
Bugün başlayacak olan ’Okuyan Şehir’ etkinliği ile perşembe günleri vatandaşların bulunduğu yerlerde belirli saatlerde kitap okuma etkinliği gerçekleştirilecek. Genç Müsiad Eskişehir Şube Başkanı Sadi Dönmez konu ile ilgili olarak, “Başlattığımız etkinlik okuyan şehir adıyla bir kitap okuma etkinliğidir. Amacımız kitap okuma konusunda vatandaşlar arasında bir farkındalık oluşturmaktır. Haftada bir saatte olsa şehrimizin her kesiminden, her düşüncesinden insanı kitapların etrafında buluşturmayı amaçlıyoruz. İstiyoruz ki, insanlar boş vakitlerinde kitap okumasın, kitap okumak için ayrıca zaman ayırsın” dedi.

"Etkinliğimizde hiçbir ayrım yoktur"
Başkan Dönmez, etkinlikte hiçbir ayrım olmadığını ve toplumun her kesiminden insanların katılabileceğin ifade ederek, “Eskişehir’de 29 Mart Perşembe akşamı 21.00 -22.00 saatleri arası etkinliğimizin ilk günü olacak inşallah. Bitiş tarihi olarak bir zamanımız yok, bugünden başlayıp sürekli bu şekilde devam etmesini düşünüyoruz. Etkinliğimizde hiçbir ayrım yoktur, yani toplumun her kesiminden, her düşünceden, her yaş grubundan insanların okumasını arzuluyoruz, o nedenle kimler okumalı diye bir ayrımımız yoktur ve olamaz. Ayrıca etkinlik ile ilgili vatandaşların geri dönüşlerini de bekleriz” ifadelerini kullandı.

Perşembe günleri Eskişehir’de kitap okuma etkinliği

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