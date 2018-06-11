Perşembe Yaylası ziyaretçilerini büyülüyor

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Ordu'nun Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, yaz mevsiminde yeşile bürünen doğası ve birbirinden ilginç menderesleriyle yeni turizm sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İlkbaharın gelmesiyle karların erimeye başladığı yaylada, yaz mevsimi doğayı adeta yeniden canlandırıyor. Çimlerle kaplı yaylada yer alan mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan hayvanlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türklerin Anadolu'ya gelmesinden itibaren yerleşimin ve yaşamın devam ettiği kabul edilen yayla, girişinde yer alan doğal gölü ve şelalesiyle de ziyaretçilerine farklı alternatifler sunuyor. Turizm merkezi olması nedeniyle yapılaşmanın yasak olduğu yaylaya gelen turistler, pansiyon ve apart evlerde konaklayabiliyor.

Yayla merkezinde yer alan marketler, alışveriş merkezleri, kasaplar ve restoranlar sayesinde ihtiyaçlarını gidermek isteyen ziyaretçiler, şehir yaşantısını aratmayan imkanlara da sahip oluyor.

Yaz mevsiminde geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreş şenlikleri, futbol turnuvaları, at ve off-road yarışları ise farklı şehirlerden çok sayıda kişiyi yaylada buluşturuyor.