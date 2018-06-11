Perşembe Yaylası ziyaretçilerini büyülüyor

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Ordu'nun Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, yaz mevsiminde yeşile bürünen doğası ve birbirinden ilginç menderesleriyle yeni turizm sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
İlkbaharın gelmesiyle karların erimeye başladığı yaylada, yaz mevsimi doğayı adeta yeniden canlandırıyor. Çimlerle kaplı yaylada yer alan mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan hayvanlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Türklerin Anadolu'ya gelmesinden itibaren yerleşimin ve yaşamın devam ettiği kabul edilen yayla, girişinde yer alan doğal gölü ve şelalesiyle de ziyaretçilerine farklı alternatifler sunuyor. Turizm merkezi olması nedeniyle yapılaşmanın yasak olduğu yaylaya gelen turistler, pansiyon ve apart evlerde konaklayabiliyor.
Yayla merkezinde yer alan marketler, alışveriş merkezleri, kasaplar ve restoranlar sayesinde ihtiyaçlarını gidermek isteyen ziyaretçiler, şehir yaşantısını aratmayan imkanlara da sahip oluyor.
Yaz mevsiminde geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreş şenlikleri, futbol turnuvaları, at ve off-road yarışları ise farklı şehirlerden çok sayıda kişiyi yaylada buluşturuyor.
Ailesiyle birlikte Tokat'tan yaylaya gelen Ömer Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay düzenli olarak geldikleri bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldıklarını söyledi.
İnsanların yaylaya bir hayli ilgi gösterdiğini anlatan Duran, "Buranın doğal güzelliği, bol oksijeni, ve yeşilliği ile iç içe oluyoruz. Aşırı derece turist çektiği için yurt dışından kafileler geldiğini görüyoruz. Sessiz bir yayladan ziyade burası çok yoğun oluyor. Şenliklerde adeta adım atılmıyor. Bugün özellikle de iftarımızı ailemizle birlikte açmak için yine buraya geldik. Burası insana ailesiyle birlikte huzur veriyor." diye konuştu.
Üniversite öğrencisi Sefa Eşlik ise yaylayı görmeyenlerin mutlaka gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Kendine has manzarası ve doğasıyla burası çok güzel bir yer. Üniversiteden arkadaşlarımızı buraya davet ettik ve çok memnun kaldılar, beğendiler. Onlar da şimdiden yeniden nasıl gelebileceklerini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.
- "Daha önceden bu kadar talep yoktu"
Yayla merkezinde restoranı bulunan Hasan Doğan, 14 yıldır burada hizmet verdiklerini, son 2 yıl içerisinde gelen insan sayısının gözle görülür şekilde arttığını belirtti.
Ramazan ayından sonra yerli ve yabancı turist sayısının daha da artacağını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:
"Yaylamız yerli ve yabancı turistleri çeken bir bölge. Tanıtım yapılmasından ziyade dokunulmamış ender yaylalardan birisi. Son yıllarda buraya olan ilgi fazlasıyla arttı. Daha önceden bu kadar talep yoktu. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler mutlaka bir daha gelmek istiyorlar. Onlar için burada apart evler ve pansiyonlar bulunuyor. Bu sene yeni sezondan çok umutluyuz. Ayrıca bölgemizin geçim kaynağı fındık ve verimi bu yıl yüksek gözüküyor. Dışarıdaki gurbetçilerimiz de bu anlamda yoğunluk oluşturacaklardır."
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