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Perşembe Yaylası'nda kano festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda 50 sporcunun katılımıyla kano festivali düzenlendi - Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar: - "Kano sporunun yaylamıza turizm anlamında çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kano festivali düzenlendi.

Aybastı Belediyesi ve kano kulüpleri tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale çevre ilçelerden 50 sporcu katıldı.

Doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini büyüleyen ve doğal menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki gölette gerçekleşen festival, renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikte temsili yarışlar da düzenlendi.

Festival sonrası katılımcı sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa sahilden uzak yüksek rakımlı bir yaylada kano festivali düzenlendiğini söyledi.

Festivalin özel hazırlanan kano parkurunda gerçekleştirildiğini belirten Gündoğar, festivale katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gündoğar, yıllık yaklaşık 700 bin turistin ziyaret ettiği Perşembe Yaylası'nı bundan sonra kano sporuyla da tanıtmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, kano sporunun yayla turizm anlamında çok ciddi katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Bundan sonraki yıllarda da bu tür festivallerin düzenli olarak devam edeceğini aktaran Gündoğar, söz konusu etkinlikle amaçlarının denizden uzak gençleri de bu sporla tanıştırmak ve buluşturmak olduğunu söyledi.

Proje koordinatörü Mustafa Sarıkaya ise bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda ilk defa kano festivali düzenlediğini belirtti.

Festivale eğitimci Halil Banko ile birlikte hazırlandıklarını ifade eden Sarıkaya, "Düzenlediğimiz bu festivale Aybastı Belediyemiz ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz destek verdi. Ortaya çok güzel bir festival çıktı. Bu etkinliğin yıllık binlerce kişinin ziyaret ettiği Perşembe Yaylası'nın tanıtımına katkı sunmasını bekliyoruz." dedi.

Sarıkaya, kano sporuyla ilgilenen sporcuların okuldaki derslerinde de başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

Festivale, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, ilçe protokolü ve davetliler de katıldı.

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Kano ordu yayla

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