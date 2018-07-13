Personel lojmanında yangın çıktı

Bodrum ilçesinde, bir otele ait personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir otele ait olduğu belirtilen personel lojmanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Lojmandan dumanların yükseldiğini fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Öte yandan yangın sırasında içeride uyuyan iki işçinin dumanı fark ettikten sonra lojmandan çıktıkları öğrenildi.
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