HABER

Personelden Başkan Soyer’e büyük sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçilmesinin 9.

Personelden Başkan Soyer’e büyük sürpriz

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçilmesinin 9. yılında, belediye çalışanları, parti yönetimi, kadın kolları ve gençlik kollarının sürpriz programında büyük bir sevgi seliyle karşılaştı.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve gelişinin 9. yıldönümünde büyük bir sürpriz yaşadı. Başkan Soyer’i evinden çıktıktan sonra yolda karşılayan belediye çalışanları, Soyer’le birlikte belediyeye alkışlar eşliğinde yürüdü.
Seferihisar Belediyesi çalışanlarının günlerdir Başkan Soyer’den gizli olarak planladığı sürpriz program, sabah saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. Her sabahki gibi evinden saat 08.00’de çıkan Başkan Soyer’i önce bir grup belediye çalışanının Sığacık’ta arabalarla karşıladı. Grup, Başkan Soyer’le birlikte ilçe girişi Atatürk Caddesine kadar geldi. Anıevi önünde bekleyen personellerle buluşan konvoy, belediyeye kadar alkışlar ve marşlar eşliğinde yürüdü.
Yürüyüşe tüm belediye çalışanlarıyla beraber, Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, kızı Duygu Soyer, CHP İlçe Başkanı İsmail Yetişkin ve ilçe yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Günay Öksüz, Gençlik Kolları Başkanı Akın İldeniz ve yönetimleri de tam kadro katıldı.

“Hepinizi çok seviyorum”
Belediye önünde bir konuşma yapan Başkan Soyer, “9 yıl geçmiş, baya bir zaman olmuş. O günden bu güne ailemiz hep genişledi. İlk günden beri bir şeyi hep korumaya çalıştık o da Seferihisar’a olan sevgimiz, daha çok çok çalışma isteğimiz. Çok şükür ki Seferihisar’da iyi şeyler yapmaya devam ettik. Seferihisar daha çok şeye layık ve daha yapacak çok işimiz var. Ben 9 yılın sonunda kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Hiçbirinizin ne gururunu ne kalbini kırmadım, kırmak istemedim. Kırdıysam da bilin ki istemeden yapmışımdır. Hepiniz tek tek en derinimde yer sahibisiniz. Bütün kalbimle hepinizi tek tek çok sevdiğimi söylemek isterim. Çok güzelsiniz, iyi ki varsınız. Sizlerle çalışmak benim için büyük onur. Sağ olun var olun. Hepinizin huzurunda saygıyla eğiliyorum” dedi.

Personelden Başkan Soyer’e büyük sürpriz

Personelden Başkan Soyer’e büyük sürpriz

Personelden Başkan Soyer’e büyük sürpriz

Personelden Başkan Soyer’e büyük sürpriz

Asıl kimlikleri ortaya çıktı!Asıl kimlikleri ortaya çıktı!
İstanbul'da operasyon! Özel harekat baskın yaptıİstanbul'da operasyon! Özel harekat baskın yaptı
Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.