Personelden Başkan Soyer’e büyük sürpriz

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçilmesinin 9. yılında, belediye çalışanları, parti yönetimi, kadın kolları ve gençlik kollarının sürpriz programında büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve gelişinin 9. yıldönümünde büyük bir sürpriz yaşadı. Başkan Soyer’i evinden çıktıktan sonra yolda karşılayan belediye çalışanları, Soyer’le birlikte belediyeye alkışlar eşliğinde yürüdü. Seferihisar Belediyesi çalışanlarının günlerdir Başkan Soyer’den gizli olarak planladığı sürpriz program, sabah saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. Her sabahki gibi evinden saat 08.00’de çıkan Başkan Soyer’i önce bir grup belediye çalışanının Sığacık’ta arabalarla karşıladı. Grup, Başkan Soyer’le birlikte ilçe girişi Atatürk Caddesine kadar geldi. Anıevi önünde bekleyen personellerle buluşan konvoy, belediyeye kadar alkışlar ve marşlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe tüm belediye çalışanlarıyla beraber, Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, kızı Duygu Soyer, CHP İlçe Başkanı İsmail Yetişkin ve ilçe yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Günay Öksüz, Gençlik Kolları Başkanı Akın İldeniz ve yönetimleri de tam kadro katıldı.

“Hepinizi çok seviyorum”

Belediye önünde bir konuşma yapan Başkan Soyer, “9 yıl geçmiş, baya bir zaman olmuş. O günden bu güne ailemiz hep genişledi. İlk günden beri bir şeyi hep korumaya çalıştık o da Seferihisar’a olan sevgimiz, daha çok çok çalışma isteğimiz. Çok şükür ki Seferihisar’da iyi şeyler yapmaya devam ettik. Seferihisar daha çok şeye layık ve daha yapacak çok işimiz var. Ben 9 yılın sonunda kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Hiçbirinizin ne gururunu ne kalbini kırmadım, kırmak istemedim. Kırdıysam da bilin ki istemeden yapmışımdır. Hepiniz tek tek en derinimde yer sahibisiniz. Bütün kalbimle hepinizi tek tek çok sevdiğimi söylemek isterim. Çok güzelsiniz, iyi ki varsınız. Sizlerle çalışmak benim için büyük onur. Sağ olun var olun. Hepinizin huzurunda saygıyla eğiliyorum” dedi.