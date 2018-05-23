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Personele çocuklarla doğru iletişim eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:15 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesindeki The Land Of Legends'te personele çocuklarla doğru iletişim eğitimi verilmeye başladı.

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), (DHA) Antalya'nın Serik ilçesindeki The Land Of Legends'te personele çocuklarla doğru iletişim eğitimi verilmeye başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Türkiye'nin en büyük eğlence merkezi The Land Of Legends'te çalışan personele çocuklarla doğru iletişim konusunda akademik düzeyde eğitim vermeye başlandı. Eğitimlerin ilki gerçekleştirilirken, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, yaklaşık 6 ay kadar önce otel yönetimi tarafından davet edildiğini söyledi. Çocuklarla etkili iletişim kurmak için eğitim verilmesi talebinde bulunduklarına dikkati çeken Kangal, Bu teklif beni son derece mutlu etti. Çünkü çocuklar eğlenmek için otellere gidiyor. Bazı personellerin tutumlarından dolayı olumsuz anılarla dönebiliyorlar. Bu otelin çocuklara verdiği önem vereceğimiz eğitimle beni etkiledi ve 2 gündür burada otel personeline eğitim veriyoruz. Çocuklarla etkili iletişim nasıl kurulur eğitimde bu konuyu veriyoruz dedi. Çocuklarla etkili iletişimin temellerine değine Kangal, Çocukların istekleri olmadan onları öpmemeleri, sarılmamaları, fazla fiziksel ortam kurmamaları konularında eğitim veriyoruz. Bu tür eğitimlere bu otel bir öncü oldu. Bu eğitim semineri Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi. Bundan sonra da bu tür eğitimler artacak, sürecektir. Bu nitelikteki bir otelin buna öncü olması diğer otellere de eğitimin yayılacağını düşünüyorum. Çünkü 'çocuk dostu otel' demek çocuk boyunda sandalye ve masa, animasyon demek değil. Çocuk dostu otel çocuklarla çocuk gibi iletişim kurabilen, çocukların düzeyine inebilen personellerle çalışan otel demektir diye konuştu. The Land Of Legends Kingdom Otel Genel Müdürü Çetin Pehlivan da şöyle dedi Türkiye'nin en önemli çocuk dostu ilk otel ve eğlence merkeziyiz. Biz çalışanlar olarak sevgi dolu kalplerimiz var. Çalışanlarımız çocuklarla daha iyi iletişime geçmesi için Türkiye'de ilk defa böyle bir eğitim semineri veriyoruz. Ana amacımız bu. Çocuklarla doğru iletişim için bu eğitimlerin şart olduğu bilinciyle böyle bir uygulama başlattık. Eğitimlerin ilki gerçekleştirilen merkezde belirli aralıklarla eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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