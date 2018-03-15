Peru Devlet Başkanına görevi kötüye kullanma suçlaması

LIMA (AA) - Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla kovuşturma işlemlerinin başlatılmasına karar verdi.

Kongrede yapılan oylamada, 15 milletvekiline karşı 87 milletvekili, Kuczynski hakkında yasal sürecinin başlatılması yönünde oy kullandı. 15 milletvekili ise oylamada çekimser kaldı.

Oylama sonucuna göre, Kuczynski'nin gelecek hafta Kongrede savunma vermesi gerekiyor.

Başbakan Mercedes Araoz, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Kuczynski'nin görevinden alınması için yapılan teşebbüsün Peru'nun imajını zedelediğini söyledi.

Devlet Başkanının görevinden alınması için kongrenin 87 üyesinin onayı gerekiyor.

Kuczynski hakkında, 16 Aralık'ta görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla meclis soruşturması açılması yönünde önerge verilmişti.

Kuczynski'nin Brezilya inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Peru Devlet Başkanı, bu iddiaları yalanlayarak 2004-2007 yıllarında Odebrecht'in, şahsına ait danışmanlık şirketine yaptığı ödemelerle ilişkisi olmadığını ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Danışmanlık şirketi Westfield Capital'e, o dönemde Odebrecht'in öncülük ettiği konsorsiyumdan yaklaşık 800 bin dolar ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.