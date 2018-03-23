Peru'da Devlet Başkanı Kuczynski'nin istifası kabul edildi

Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin istifasını kabul etti.

Kongre'de özel oturumda yapılan oylamada, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakkında kovuşturma işlemi başlatılan Kuczynski'nin istifası 12'ye karşı 105 oyla kabul edildi.

Kuczynski'den boşalan koltuğa yardımcısı Martin Vizcarra getirilecek.

Kongre'de 15 Mart'ta yapılan oylamada 15 milletvekiline karşı 87 milletvekili, Kuczynski hakkındaki yasal sürecin başlatılması yönünde oy kullanmıştı, 15 milletvekili de çekimser kalmıştı. Peru Devlet Başkanı, ülkesinin gelişmesinde engel teşkil etmek istemediğini belirterek dün görevinden istifa etmişti.

- Kuczynski hakkındaki iddialar

Peru Devlet Başkanı'nın, Brezilya inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Kuczynski, bu iddiaları yalanlayarak 2004-2007 yıllarında Odebrecht'in, şahsına ait danışmanlık şirketine yaptığı ödemelerle ilişkisi olmadığını açıklamıştı.

Kuczynski'ye ait danışmanlık şirketi Westfield Capital'e, o dönemde Odebrecht'in öncülük ettiği konsorsiyumdan yaklaşık 800 bin dolar ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.