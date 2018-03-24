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Peru'da eski Devlet Başkanı Kuczynski'ye yurt dışı yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:43 | Son Güncelleme

İstifası Kongre'de dün kabul edilen ve görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma başlatılan Kuczynski'nin pasaportuna el konuldu

LİMA (AA) - Peru'da görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma başlatılan eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'ye yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Başkent Lima'da yapılan duruşmada, savcı Hamilton Castro, Kuczynski'nin yurt dışına çıkışının engellenmesini talep etti.

Savcının talebini kabul eden hakim, istifasının dün Kongre'de kabulüyle görevi bırakan Kuczynski'nin pasaportuna 18 aylığına el koydu.

- Kuczynski hakkındaki iddialar

Eski Peru Devlet Başkanı'nın, Brezilya inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Kuczynski'ye ait danışmanlık şirketi Westfield Capital'e, 2004-2007 yıllarında Odebrecht'in öncülük ettiği konsorsiyumdan yaklaşık 800 bin dolar ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Eski Devlet Başkanı, bu ödemelerle ilişkisi olmadığını ileri sürmüştü.

Geçen hafta Kuczynski hakkındaki yasal sürecin başlatılmasını kabul eden Kongre, Kuczynski'nin istifasını dün onaylamıştı.

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Pedro Pablo Kuczynski Peru yurt dışı yasağı

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