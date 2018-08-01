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Peru'da iki tren çarpıştı: 23 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

Peru'da iki tren çarpıştı: 23 yaralı

Peru'nun Machu Picchu antik kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Peru basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Machu Picchu yakınlarında turistleri taşıyan bir trenin öndeki trene çarptığını, kazada 23 kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerine sağlık ekipleri gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Peru'da İnka medeniyetine ait Machu Picchu'yu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Machu Picchu Peru tren

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