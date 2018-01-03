Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü

BOGOTA (AA) - Peru'nun başkenti Lima yakınında bir kamyonetle çarpışmasının ardından uçuruma devrilen otobüsteki yolculardan en az 25'i hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 53 yolcusu bulunan otobüs, bir kamyonla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
Lima'nın 45 kilometre kuzeyindeki Pasamayo otoyolunda meydana gelen kazada, otobüsteki yolculardan en az 25'i öldü, 5'i yaralandı.
Otoyol Polisi basın sözcülerinden Albay Dino Escudero, yaptığı açıklamada, otoyolun "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkisinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.
Escudero, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
(AA)
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