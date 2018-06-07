Peru'da yeni Nazca Çizgileri bulundu

Latin Amerika ülkesi Peru'daki Nazca Çizgilerine yenileri eklendi.
Tech Times'da yer alan haberde, Peru Kültür Bakanlığından bir ekip tarafından drone teknolojisi kullanılarak yapılan taramalarda 25 yeni şekil bulundu.
Yeni motifler arasında Peru mitolojisinde önemli bir yere sahip olan katil balina, dans eden bir kadın ve savaşçı bulunduğu belirtildi.
Bu motiflerin başkent Lima'nın 400 kilometre güneyinde yer alan Palpa Vadisinde keşfedildiği kaydedildi.
Güney Peru'nun binlerce kilometrelik çöllerinde insanoğlunun en büyük sırlarından biri olarak tanımlanan Nazca Çizgileri, 450 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Bölgede 800'den fazla düz çizgi, 300'den fazla geometrik figür ve 70'ten fazla hayvan ve bitki resmi bulunuyor.
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