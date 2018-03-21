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Peru'daki siyasi kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:25 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Kuczynski'nin azlini önlemek için bazı müttefiklerinin, bir milletvekilinin desteğini almaya çalıştığının ileri sürüldüğü videolar ortaya çıktı

LIMA (AA) - Peru'da Kongre'nin, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakkında kovuşturma işlemlerinin başlatılmasına karar verdiği Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'ye yönelik baskılar sürüyor.

Kuczynski'nin bazı müttefiklerinin, devlet başkanının görevden azledilmesinin önüne geçmek için bir milletvekilinin desteğini almaya çalıştığının öne sürüldüğü gizlice çekilmiş videolarının ortaya çıkması, ülkedeki siyasi krizi derinleştirdi.

Ana muhalefet partisi tarafından sunulan videolardaki görüntülerde, aynı zamanda üst düzey bir hükümet yetkilisi olan Kuczynski'nin avukatının ve eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin oğlunun, milletvekili Moises Mamani'yi, bölgesindeki kazançlı eyalet sözleşmeleri karşılığında devlet başkanını desteklemeye ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Kongrede 15 Mart'ta yapılan oylamada, 15 milletvekiline karşı 87 milletvekili, Kuczynski hakkındaki yasal sürecin başlatılması yönünde oy kullanmış, 15 milletvekili ise oylamada çekimser kalmıştı.

Devlet Başkanının görevinden alınması için kongrenin 87 üyesinin onayı gerekiyor. Oylamanın yarın yapılması bekleniyor.

Kuczynski hakkında, 16 Aralık'ta görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla meclis soruşturması açılması yönünde önerge verilmişti. Kuczynski'nin görevden alınması için 22 Aralık'ta parlamentoda yapılan oylamada, azil için gerekli 87 oya ulaşılamamıştı. Azil lehinde 79, aleyhte 19, çekimser 21 oy çıkarken 10 milletvekili oylamaya katılmamıştı.

Kuczynski'nin Brezilya inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Peru Devlet Başkanı, bu iddiaları yalanlayarak 2004-2007 yıllarında Odebrecht'in, şahsına ait danışmanlık şirketine yaptığı ödemelerle ilişkisi olmadığını ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Danışmanlık şirketi Westfield Capital'e, o dönemde Odebrecht'in öncülük ettiği konsorsiyumdan yaklaşık 800 bin dolar ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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Pedro Pablo Kuczynski Peru siyasi kriz

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