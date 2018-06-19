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Pervez Müşerref'in adaylık başvurusu reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

Pervez Müşerref'in adaylık başvurusu reddedildi

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in milletvekili adaylığı başvurusu Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Seçim Kurulu yetkilileri, Tüm Pakistan Müslüman Ligi Partisi (APML) tarafından ülkenin kuzeyindeki Çitral kentinden milletvekili adayı gösterilen Müşerref'in başvurusunu kabul etmedi.

Ret kararı, Pakistan Anayasa Mahkemesi tarafından adaylık başvurusuna verilen şartlı iznin kaldırılmasının ardından alındı.

Şartlı izin, Dubai'de yaşayan Müşerref'in duruşmaya katılmamasının ardından kaldırıldı.

Müşerref'in kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.

Reddedilen adaylıklarla ilgili başvurular, 22-27 Haziran'da yapılacak. Geçici aday listesi 28 Haziran'da, kesinleşmiş aday listesi ise 30 Haziran'da açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref Pakistan

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