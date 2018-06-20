Pervin Buldan: Kayyumları, Erdoğan'ın kıraathanelerine göndereceğiz (2)

BULDAN, HDP'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİNE KATILDI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman'ın ardından partisinin Diyarbakır'da düzenlediği mitinge katıldı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, 2015 seçimleri öncesi HDP'nin Diyarbakır mitingine yapılan bombalı saldırıyı anımsatarak, "3 yıl önce, bu meydanda, 5 Haziran tarihinde, bu kadar büyük bir kitlenin içine bomba attılar ve 5 insanımız yaşamını yitirdi. Ancak gördüler ki, o patlayan bombaların yerine insanlar sel oldu aktı. Çünkü bizler acılarımızı unutmayız, bizler tarihimizde yazılan ve bize reva görülen hiçbir acıyı unutmayız. Kürt halkı geçmişini unutmaz, Kürt halkı acısını unutmaz, Kürt halkı Sur’u unutmaz, Cizre’yi unutmaz, Suruç’u unutmaz."dedi.

'AKP, YAPTIĞI PROVOKASYONUN ALTINDA KALMIŞTIR'

Kürt halkının tarihi boyunca büyük zulümler gördüğünü ve acılar yaşadığını ifade eden Buldan, "Sur unutamayacağımız acılar içindedir. Cizre, Silopi, Gever, unutmayacağımız acılar içindedir. Ama bayram arifesinde oruçları ile Suruç’ta insanları katleden zihniyet asla Kürtlerin unutmayacağı acılı tarihlerin içine girmiştir. Suruç halkı yalnız değildir. Diyarbakır, Ağrı, Hakkari halkı, Suruç halkıyla beraberdir. AKP Hükümeti bu sefer de yaptığı provokasyonun altında kalmıştır. Adli Tıp raporu göstermişti ki, Suruç’ta insanlarımız AKP’nin organize ettiği çetelerin saldırısına uğramıştı. O çeteler ki, insanlarımızı hastanede kafalarını keserek katletmiştir. İşte bugün Amed meydanında, burada, sizler bir kez daha Suruç’a sahip çıktınız, Sur’a, Gever’e, Demirtaş’a sahip çıktınız. Burada 'Bu ülkede Kürt vatandaşlarım var, ama Kürt sorunu yoktur' diyen zihniyet bugün sizin yüzünüze nasıl bakacak? İstanbul’da kurdukları ittifakla, yanlarına aldıkları Tansu Çiller’le, Mehmet Ağar’la, Sedat Peker’le bir kez daha gösterdiler ki, Kürt halkına karşı düşmanlıkları devam ediyor. Kürt sorununu görmek istiyorlarsa yanlarına aldıkları Tansu Çiller’in yüzüne baksınlar. O Tansu Çiller ki, o Mehmet Ağar ki, 90’lı yıllarda asit kuyularında inslanlarımızı diri diri katledenlerdir. O kurdukları ittifakın içerisinde Susurluk ittifakı vardır. Bir kurtlar sofrası kurdular, kurtlar sofrasında Türkiye’yi 90’lı yıllara geri götürmenin kararını aldılar. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

BARIŞ GÜVERCİNLERİNİN UÇURULMASINI ÇOK AZ KALDI

Buldan, "Onlar, savaştan başka bir şey vaat etmiyorlar. Kerkük’e, Afrin’e gittiler, şimdi Münbiç’e ve Kandil’e gitmek istiyorlar. Ama Türkiye halkları buna onay vermiyor, bu ülkede artık ölüm olsun istemiyor. Bizler bu ülkede sorunların savaşla değil, çözümle olacağına inanan bir parti olarak, Amed semalarında F-16'ların değil, barış güvercinlerinin uçurulmasını istiyoruz. 24 Haziran’da AKP’nin gidişiyle, Demirtaş’ın gelişiyle buna kavuşacağız. Sevgili Demirtaş’la ilgili, HDP ile ilgili onlarca yalan, onlarca uydurma sözlerle, halkın kafasında farklı algılar yaratmaya çalışıyorlar. Birkaç gün önce Demirtaş’ın idamından bahsediyorlardı, şimdi Demirtaş’la ilgili “bu parti aday fukarası mı başka aday bulamadı zindandan aday gösterdi" diyor. Sana mı soracağız? Elbette ki içimizde adam da vardı, kadın da vardı. Ama biz Selo’yu uygun gördük. Biz Selo’yu başkan yapmaya karar verdik. Bunu sana sorma gereği duymadık, buna halkımız karar verdi" dedi.

OHAL'İ KALDIRMANIN ZAMANIDIR

İktidarın, HDP’yi baraj altında bırakmak için her türlü oyunun oynadığını belirten Buldan, "O kadar korkuyorlar ki, gözaltılar ve tutuklamalar yapıyorlar. Ama korksunlar ve bilsinler ki, bizler tutuklandıkça daha çok çoğalan bir halkız. Asla kimsenin önünde diz çökmeyiz, boyun eğmeyiz, biat etmeyiz. Recep Tayyip Erdoğan senin de önünde diz çökmeyiz. İnanın bu devran dönecek. 25 Haziran’da AKP’siz bir ülkeyi sizlere armağan edeceğiz. Böyle bir yaşama, Erdoğan’a asla mahkum değilsiniz. Bunun için kararınızı verin, bu son bir fırsattır. Bu fırsat bir daha kimsenin eline geçmeyebilir. AKP’siz bir ülkeyi yönetmenin zamanıdır. OHAL’i kaldırmanın zamanıdır. KHK’lerle işinden atılanların işlerine dönme zamanıdır. Acılarımızı tarihe gömme zamanıdır. 24 Haziran bunun tarihidir. Herkes elini vicdanına koysun yaşadığı acılar gördükleri zulmü asla unutmasın. Demirtaş’ı asla unutmasın. HDP’nin Parlamento’da güçlü bir temsiliyeti ve Demirtaşı’n Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye’yi düşünün. Böyle bir Türkiye’de yaşamak hepimizin hayaliydi. Ama bu hayal gerçek olacak. Kimsenin kaygısı olmasın. Sizleri AKP’den, Erdoğan’dan kurtaracağız." diye konuştu

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