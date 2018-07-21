Pervin Buldan, PKK'lı cenazesine katılan vekilleri böyle savundu: Bu bizim geleneğimizde var!

Van'da 3 günlük kampa giren HDP milletvekilleri, kampın ikinci gününde Edremit ilçesindeki bir otelde toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekillerinin PKK'lı teröristlerin cenazesine katılmasını savundu.

HDP'Lİ VEKİLLER PKK'LI CENAZESİNDE

Gümüşhane'de PKK'lı teröristlerle jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

PKK'lı teröristin cenazesine, HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun da katılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı iki vekil hakkında soruşturma başlatmıştı.

"BU BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE OLAN BİR ŞEYDİR"

Buldan, terörist cenazesine giden milletvekillerini savunurken şöyle konuştu:

"HDP'den seçilen 4 milletvekiline hızla soruşturmanın açılmasını asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumzdur. Kim, neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanların yaşamını yitirmemesi için yürüttüğümüz büyük bir mücadele var. Ama buna rağmen insanlar yaşamını yitiriyorsa eğer, bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden insanlarımızın aileleriyle birlikte olmak bizlerin görevidir. Bunu her zaman yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

