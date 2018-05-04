PERYÖN, Türkiye’nin “insana değer” uygulamalarını ödüllendirdi

İSTANBUL, (DHA)- ÖRNEK teşkil eden çalışmaları sektöre kazandırmak ve kurumların birbirinden öğrenme sürecini desteklemek hedefiyle verilen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri bu yıl 10'uncu kez sahiplerini buldu. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından düzenlenen ve bu sene 24 kurumun 28 farklı projeyle son aşamaya ulaştığı PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nde, Fark Yaratan İK Projeleri Kategorisi’nde İK’da Dijital Dönüşüm alanında Borçelik, İşveren Markası Yönetimi başlığında Doğuş Otomotiv, İnovasyon Kültürü Geliştirme alanında Ak
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