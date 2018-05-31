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Peşmerge'nin Kerkük'te "yeniden görev alacağı" iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

Peşmerge'nin Kerkük'te "yeniden görev alacağı" iddiaları

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge gücünün yeniden görev alacağına ilişkin iddialar yalanlandı.

Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan as-Saadi, konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Peşmerge'nin bir kez daha Kerkük'te görev alacağına ilişkin haberler asılsızdır.'' dedi.

Saadi, İçişleri Bakanlığından kendilerine gelecek ikinci bir talimata kadar kent merkezinin güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kerkük'ün hiçbir yerinde güvenliği sağlama amaçlı başka bir güç bulunmuyor.'' ifadesini kullandı.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı

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