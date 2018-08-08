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"Peşmergenin yıktığı evleri yapmak için desteğe ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Kerkük Valisi Rakan Said: -"Peşmerge'nin 100'den fazla köyde yıktığı evleri imar edebilmek için merkezi hükümetin ve uluslararası toplumun yardımına ihtiyacımız var" -"Köy ve kasabaları imar edilmeyen yüzlerce Sünni Arap, bölgenin DEAŞ terör örgütünün kontrolüne geçtiği 2014'ten bu yana Kerkük'teki çadır kentlerde hayat mücadelesi veriyor"

KERKÜK (AA) - ALİ MÜKERREM GARİP - Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, "Peşmerge'nin 100'den fazla köyde yıktığı evleri imar edebilmek için merkezi hükümetin ve uluslararası toplumun yardımına ihtiyacımız var.​" dedi.

Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap köy sakinlerinin Kerkük'e geri dönüşlerinin önündeki tek engelin Peşmerge güçleri tarafından evlerinin yerle bir edilmesi olduğuna dikkati çekerek ,''Yerle bir edilmiş 100'den fazla köyün imarı, altyapısı, elektrik, su ve diğer yaşam ihtiyaçlarını temin etmek için merkezi hükümetin yanı sıra uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var.'' diye konuştu.

''Köy ve kasabaları imar edilmeyen yüzlerce Sünni Arap, bölgenin DEAŞ terör örgütünün kontrolüne geçtiği 2014'ten bu yana Kerkük'teki çadır kentlerde hayat mücadelesi veriyor." diyen Said, "Peşmergenin bu köyleri yerle bir etmesi de bu insanları evlerine hasret bıraktı." yorumunda bulundu.

Kerkük'ün güney batısındaki Haraba Rüt köyü sakinlerinden Adnan Geydan, ''Evimize geri dönmek için köylerimizin bir an önce imar edilmesini istiyoruz. Köylerimizde taş taş üstünde kalmamış durumda.'' ifadesini kullandı.

''Köyümüzün yanında 14 komşu köy de yerle bir edilmiş durumda." diye konuşan Geydan, kasabalarda da su depoları, kanallar, kanalizasyon ve elektrik direklerinin kasten tahrip edildiğini söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

Peşmerge güçleri de terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ilerleyişi karşısında Irak ordusunun çekilmesinin ardından Kerkük ve çevresinde 3 yıldan uzun süre kontrolü elinde tutmuştu. Peşmerge'nin Kerkük'ün güneyindeki bölgede DEAŞ'ı bahane ederek Sünni Araplara ait 116 köyü tahrip ettiği iddia ediliyor.

Bağdat merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de kente girerek, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Peşmerge güçlerinin hakimiyetine son vermişti. Bağdat yönetimi, kentteki petrol kuyularında da kontrolü sağlamıştı.

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