"Peşmergenin yıktığı evleri yapmak için desteğe ihtiyacımız var"

KERKÜK (AA) - ALİ MÜKERREM GARİP - Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, "Peşmerge'nin 100'den fazla köyde yıktığı evleri imar edebilmek için merkezi hükümetin ve uluslararası toplumun yardımına ihtiyacımız var.​" dedi.

Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap köy sakinlerinin Kerkük'e geri dönüşlerinin önündeki tek engelin Peşmerge güçleri tarafından evlerinin yerle bir edilmesi olduğuna dikkati çekerek ,''Yerle bir edilmiş 100'den fazla köyün imarı, altyapısı, elektrik, su ve diğer yaşam ihtiyaçlarını temin etmek için merkezi hükümetin yanı sıra uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var.'' diye konuştu.

''Köy ve kasabaları imar edilmeyen yüzlerce Sünni Arap, bölgenin DEAŞ terör örgütünün kontrolüne geçtiği 2014'ten bu yana Kerkük'teki çadır kentlerde hayat mücadelesi veriyor." diyen Said, "Peşmergenin bu köyleri yerle bir etmesi de bu insanları evlerine hasret bıraktı." yorumunda bulundu.

Kerkük'ün güney batısındaki Haraba Rüt köyü sakinlerinden Adnan Geydan, ''Evimize geri dönmek için köylerimizin bir an önce imar edilmesini istiyoruz. Köylerimizde taş taş üstünde kalmamış durumda.'' ifadesini kullandı.