Pet şişede uyuşturucu sevkiyatı

Bolu'da polis ekipleri durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada pet şişeler içerisinde 8 kilo 30 gram toz esrar ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde yaptıkları yol kontrolleri esnasında doğu illerinden İstanbul'a gitmekte olan bir otomobili durdurdu.
Ekipler tarafından narkotik köpeği ile otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen araçta ekipler tarafından detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada zula olarak tabir edilen bölmelerde pet şişelerin içinde 8 kilo 30 gram toz esrar bulundu.
Ekipler tarafından araçta bulunan M.Ç. (37) ile S.Ç. (44) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Şüphelilerden S.Ç, savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen Mustafa Çeçen tutuklandı.
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