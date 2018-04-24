HABER

Pet şişede uyuşturucu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

Bolu'da polis ekiplerince 8 kilo 30 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Bolu'da polis ekipleri durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada pet şişeler içerisinde 8 kilo 30 gram toz esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde yaptıkları yol kontrolleri esnasında doğu illerinden İstanbul'a gitmekte olan bir otomobili durdurdu.

Ekipler tarafından narkotik köpeği ile otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen araçta ekipler tarafından detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada zula olarak tabir edilen bölmelerde pet şişelerin içinde 8 kilo 30 gram toz esrar bulundu.

Ekipler tarafından araçta bulunan M.Ç. (37) ile S.Ç. (44) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Şüphelilerden S.Ç, savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen Mustafa Çeçen tutuklandı.

İstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştuİstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştu
Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyorAbdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor
Engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandıEngelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Emniyet Müdürlüğü istanbul Kaçakçılık KOM Organize Suçlarla Mücadele

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.