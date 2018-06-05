Pet şişelerden hayvan heykelleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenciler, 5 bin pet şişeden dört metrelik zürafa ve tarantula heykelleri yaptı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe, 100 öğrenci katıldı.

Geri dönüşüm ve doğa bilincine dikkati çekmek amacıyla topladıkları 5 bine yakın pet şişeden, 4 metre boyunda zürafa ve tarantula heykeli yapan öğrenciler, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Sanat atölyesi sanatçılarından Sevcan Tekcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geri dönüşüm malzemelerinden dev heykeller yaptıklarını söyledi.

Pet şişelerin çocuklar ile aileleri tarafından toplandığını aktaran Tekcan, pet şişelerden hazırlanan heykellerin bir süre alışveriş merkezinde sergileneceğini ifade etti.

