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Petek Dinçöz'den yılbaşı konseri

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 14:42 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de bir otelde yılbaşı gecesi sahneye çıkan Petek Dinçöz, oğlunun doğumundan sonraki ilk programında hayranlarını coşturdu.Denizli'de kent merkezi ile Pamukkale ve Karahayıt'taki oteller yılbaşı programlarıyla büyük ilgi gördü. Şarkıcı Petek Dinçöz de uzun bir aradan sonra ilk kez bir otelde yılbaşı programı için sahneye çıktı. Kelebek desenli elbisesi ve eşi Serkan Kodaloğlu'nun yeni yıl hediyesi olan 7 kıratlık pırlanta yüzüğüyle dikkat çeken Dinçöz, sevilen şarkılarını hayranları için söyledi. Gece boyunca şarkı söyleyip dans eden Petek Dinçöz, izleyenleri coşturdu.2018 yılına iki sürprizle damga vuracağını söyleyen Dinçöz, "Uzun bir aradan sonra sahneye çıktım. Evlendim, oğlum oldu, büyüttükten sonra konsere geldim. Herkese mutluluklar diliyorum. 2018 yılı için büyük sürprizlerle geliyorum, Arapça şarkı okudum. Yapılmayanı yapmayı seviyorum. En yakın zamanda karşınızda olacağım. Azerbaycan'a da sürpriz yaptık, Azerice şarkı okudum. 2018 yılına imzamı atacağım. Eşim de beni yalnız bırakmadı. Oğlum anneannesiyle İstanbul'da kaldı. Eşim de bana yeni yıl sürprizi yaptı. Pırlanta yüzük hediye etti. Genç kızlara sesleniyorum; pırlanta yüzükler alan, kıymet bilen eşler karşınıza çıksın" dedi.

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