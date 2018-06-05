Petlas'tan çevreci yeşil lastik

İSTANBUL (AA) - Petlas'ın yüzde 100 yerli Ar-Ge gücüyle geliştirdiği "ProGreen PT525" lastikler, düşük dönme direnci değeriyle yakıt tasarrufu sağlıyor, karbon salınımını düşürüyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yakıt tüketimini ve karbon salınımı azaltan lastik üretti.

Petlas, büyük ölçüde tamamlanan ve kapasite artırımının yanı sıra Ar-Ge, teknoloji ve ham madde alanlarını da kapsayan 200 milyon dolarlık yatırım planlarıyla sektörde ve Türk sanayisindeki öncülüğünü sürdürüyor.

ProGreen PT525’in doğayla dost, daha kısa sürede eriyip yok olan özel sırt karışımı, dönme direncini azaltıyor. Optimize edilmiş desen tasarımı ve üstün teknolojili bileşenleri ile ProGreen PT525, yakıt tasarrufu ile karbon salınımını azaltma önceliğiyle üretildi. Bunu sağlarken güvenlikten ve performanstan da ödün vermeyen ProGreen PT525, üstün yol tutuş ve viraj performansı sunuyor.

Petlas'ın düşük yuvarlanma direncine sahip ProGreen lastikleri, akaryakıt tasarrufu yapılmasına ek olarak taşıtların karbondioksit salınımlarında azalma sağlanmasına yardımcı oluyor. ProGreen lastik yanakları üzerindeki P-ECO işareti, lastiklerin enerji verimliği ve yakıt tasarrufu ile çevreye olan duyarlılığını gösteriyor.