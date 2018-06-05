HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Petlas'tan çevreci yeşil lastik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Petlas'ın geliştirdiği "ProGreen PT525" lastikler, düşük dönme direnci değeriyle yakıt tasarrufu sağlıyor, karbon salınımını düşürüyor

İSTANBUL (AA) - Petlas'ın yüzde 100 yerli Ar-Ge gücüyle geliştirdiği "ProGreen PT525" lastikler, düşük dönme direnci değeriyle yakıt tasarrufu sağlıyor, karbon salınımını düşürüyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yakıt tüketimini ve karbon salınımı azaltan lastik üretti.

Petlas, büyük ölçüde tamamlanan ve kapasite artırımının yanı sıra Ar-Ge, teknoloji ve ham madde alanlarını da kapsayan 200 milyon dolarlık yatırım planlarıyla sektörde ve Türk sanayisindeki öncülüğünü sürdürüyor.

ProGreen PT525’in doğayla dost, daha kısa sürede eriyip yok olan özel sırt karışımı, dönme direncini azaltıyor. Optimize edilmiş desen tasarımı ve üstün teknolojili bileşenleri ile ProGreen PT525, yakıt tasarrufu ile karbon salınımını azaltma önceliğiyle üretildi. Bunu sağlarken güvenlikten ve performanstan da ödün vermeyen ProGreen PT525, üstün yol tutuş ve viraj performansı sunuyor.

Petlas'ın düşük yuvarlanma direncine sahip ProGreen lastikleri, akaryakıt tasarrufu yapılmasına ek olarak taşıtların karbondioksit salınımlarında azalma sağlanmasına yardımcı oluyor. ProGreen lastik yanakları üzerindeki P-ECO işareti, lastiklerin enerji verimliği ve yakıt tasarrufu ile çevreye olan duyarlılığını gösteriyor.

Petlas ProGreen lastiklerin sahip olduğu düşük yuvarlanma direnci, sıra dışı az aşınma performansı ve yol tutuş seviyeleri, aynı zamanda uzun ömürlü kullanım avantajını da beraberinde getiriyor. Düşük yakıt tüketimli yeşil lastik Petlas ProGreen, maksimumum sürüş güvenliği ve konforu sağlarken, daha az yakıt tüketilmesini, havaya daha az karbon salınmasını ve lastik kullanım ömründen tasarrufu birlikte sunuyor.

\

- "Ekstra güç kaybı ortadan kaldırılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, geliştirme aşamasından üretimine kadar, dünya standartlarına duyarlı üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Petlas teknolojisi, yerli mühendislik bilgisi ve iş gücü emeğiyle üretilen, yüzde 100 Türk ürünü Petlas ProGreen PT525, Ar-Ge gücümüz kadar doğaya, dünyaya ve topluma karşı duyarlılığımızı da yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Ertem, ProGreen PT525'in, Petlas tarafından geliştirilen FST silika teknolojisinin uygulandığı sırt bloğu ve profil tasarımı ile mükemmel yol tutuş, düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufunu bir arada sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aracınız, hareketini sürdürürken, beş güce karşı koyar ve bunlardan biri yuvarlanma direncidir. ProGreen PT525'in yakıt tüketimini azaltabiliyor olması, özel sırt karışımı sayesinde dönerken meydana gelen yuvarlanma direncinin ve bundan doğan ısının azaltılması sayesinde gerçekleşir. Buna ek olarak, enerji tasarrufu için özel olarak tasarlanmış iç ve dış blok ile kanal yapısı viraj alırken lastiklerde optimum bükülme sağlar. Böylece tekerleklerin dönmesinin neden olduğu ekstra güç kaybı ortadan kaldırılmış olur. Bu da hem yakıt ve karbon salınımı tasarrufuna hem de sürüş güvenliği ve konforuna olumlu etki eder."

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?
Turizmde yeni rakipler Arap ülkeleriTurizmde yeni rakipler Arap ülkeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Petlas

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İlginizi Çekebilir

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.