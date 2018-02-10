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Petrol fiyatlarında son iki yılın en sert haftalık düşüşü

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 03:42 | Son Güncelleme

Ham petrol fiyatları Ocak 2016'dan bu yana en yüksek haftalık kayıplarını yaşadı - Petrol fiyatları 9 Şubat itibarıyla yüzde 3,4 değer kaybetti

ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyeye çıkması ve ülkenin petrol sondaj kulesi sayısındaki güçlü artışın ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatları haftalık bazda son iki yılın en sert düşüşünü yaşadı.

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 2-9 Şubat tarihlerinde yüzde 8,7 düşüş gösterdi.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı da söz konusu dönemde yüzde 9,8 geriledi.

Böylece, her iki petrol türünün bu haftaki kayıpları Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle, 8-15 Ocak 2016 tarihlerinde Brent türü ham petrolün varili yüzde 13,7 azalmış, WTI tipi petrolün varili de yüzde 11,3 düşüş kaydetmişti.

- Günlük düşüş yüzde 3,4

Ayrıca, Brent türü ham petrolün varil fiyatı 9 Şubat Cuma günü itibarıyla 61,78 dolara kadar indi ve 7 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da yine cuma günü 58,09 dolara kadar geriledi ve 22 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Her iki ham petrol türünün günlük kayıpları ise yüzde 3,4 oldu.

Uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyeye çıkışına ve ülkenin petrol sondaj kulesi sayısındaki güçlü artışa dikkati çekerek, bunun küresel petrol piyasasında arz fazlasının artacağına yönelik endişeleri tetiklediğini vurguladı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 3-9 Şubat döneminde ABD'de 26 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, son bir yılın en hızlı haftalık artışını gösteren petrol sondaj kulesi sayısı, Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta 10,25 milyon varile çıkarak ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı ve dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın üretimini de geride bıraktı.

EIA'nın salı günü yayımladığı şubat ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,6 milyon varile yükselmesi tahmin edilirken, gelecek sene de 11,2 milyon varile ulaşarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geçmesi öngörülüyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol brent türü ham petrol petrol fiyatları

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