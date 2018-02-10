Petrol fiyatlarında son iki yılın en sert haftalık düşüşü

ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyeye çıkması ve ülkenin petrol sondaj kulesi sayısındaki güçlü artışın ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatları haftalık bazda son iki yılın en sert düşüşünü yaşadı.

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 2-9 Şubat tarihlerinde yüzde 8,7 düşüş gösterdi.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı da söz konusu dönemde yüzde 9,8 geriledi.

Böylece, her iki petrol türünün bu haftaki kayıpları Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle, 8-15 Ocak 2016 tarihlerinde Brent türü ham petrolün varili yüzde 13,7 azalmış, WTI tipi petrolün varili de yüzde 11,3 düşüş kaydetmişti.

- Günlük düşüş yüzde 3,4

Ayrıca, Brent türü ham petrolün varil fiyatı 9 Şubat Cuma günü itibarıyla 61,78 dolara kadar indi ve 7 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da yine cuma günü 58,09 dolara kadar geriledi ve 22 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesine indi.