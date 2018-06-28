TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası alanda tanınmayan Abdullah es-Sini başkanlığındaki geçici hükümete bağlı Petrol Kurumu, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki petrol limanlarını Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerden teslim aldı.

Meşruiyeti olmayan Petrol Kurumunun Başkanı Ferac Said el-Hasi ile geçici hükümetin sözcüsü Hatim el-Arabi, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Sidra Limanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Hasi, bugünden itibaren petrolün çıkarılması, depolanması, ihracı ve pazarlanmasının uzmanlar tarafından gerçekleştirileceğini, petrol gelirlerinin ise El-Beyda kentindeki Merkez Bankasına aktarılacağını, bu gelirlerin geçici hükümet ile meclisin tasarrufu altında olacağını söyledi.

Hasi, petrol gelirlerinden herkesin istifade edeceğini ve tüm Libyalıların hak ve ödevler konusunda eşit olduğunu belirtti.

Geçici hükümet sözcüsü Arabi de bu hükümete bağlı Petrol Kurumu bünyesindeki uzman ve mühendislerden oluşan komitelerin Petrol Hilali Bölgesi'ndeki saldırılar nedeniyle oluşan hasarı tespit etmek için çalışmaya başladığını ifade etti.