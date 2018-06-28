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Petrol Hilali Bölgesi'nin kontrolü "geçici hükümetin" elinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

Libya'da uluslararası meşruiyeti olmayan geçici hükümete bağlı Petrol Kurumu, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki limanları General Halife Hafter'e bağlı güçlerden teslim aldı

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası alanda tanınmayan Abdullah es-Sini başkanlığındaki geçici hükümete bağlı Petrol Kurumu, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki petrol limanlarını Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerden teslim aldı.

Meşruiyeti olmayan Petrol Kurumunun Başkanı Ferac Said el-Hasi ile geçici hükümetin sözcüsü Hatim el-Arabi, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Sidra Limanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Hasi, bugünden itibaren petrolün çıkarılması, depolanması, ihracı ve pazarlanmasının uzmanlar tarafından gerçekleştirileceğini, petrol gelirlerinin ise El-Beyda kentindeki Merkez Bankasına aktarılacağını, bu gelirlerin geçici hükümet ile meclisin tasarrufu altında olacağını söyledi.

Hasi, petrol gelirlerinden herkesin istifade edeceğini ve tüm Libyalıların hak ve ödevler konusunda eşit olduğunu belirtti.

Geçici hükümet sözcüsü Arabi de bu hükümete bağlı Petrol Kurumu bünyesindeki uzman ve mühendislerden oluşan komitelerin Petrol Hilali Bölgesi'ndeki saldırılar nedeniyle oluşan hasarı tespit etmek için çalışmaya başladığını ifade etti.

- Ne olmuştu?

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 26 Haziran'da, ülkenin doğusundaki Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç limanlarının Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini söylemişti. Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu tarafından yapılan açıklamada General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Petrol Hilali Bölgesi limanlarını geçici hükümete teslim etme yetkisinin olmadığı duyurulmuştu.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, yaklaşık iki hafta önce Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Petrol Hilali Bölgesi

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