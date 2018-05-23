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Petrol-İş Sendikasının grev kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 06:43 | Son Güncelleme

Sendikanın Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı bazı iş yerlerinde aldığı grev kararı, Bakanlar Kurulu tarafından "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi

Petrol-İş Sendikasının Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı bazı iş yerlerinde aldığı grev kararı "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Bakanlar Kurulunun grevin ertelenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı Mersin ve Adana'da kurulu üç ayrı iş yerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" belirtilerek, 60 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu'nun 63'üncü maddesine göre, 17 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından verildi.

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Bakanlar Kurulu grev grev kararı Petrol İş Sendikası Resmi Gazete Soda Sanayii Anonim Şirketi

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