Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Dev platform saat 10.45 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapıldı. Ancak işlem uzun sürdü.
Yaklaşık 5 saat köprü yakınında bekleyen platform, yönünü tekrar Marmara denizine çevirdi.
Platformun gece geçişine izin verilmediği için geri çevrildiği öğrenildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun, boğazdan geçişinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!
Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!
Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!
Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü
Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...
Terör örgütünden Afrin için kara propaganda!
15 yaşında başladığı diyet öldürüyordu!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum