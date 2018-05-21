İSTANBUL (AA) - Bahama bayraklı petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Alınan bilgiye göre, Bahama bayraklı 36 bin 863 groston ağırlığında, 115 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.

Platforma İstanbul Boğazı'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Nene Hatun, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 römorkörleri eşlik ediyor.

"Scarabeo 9", İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladıktan sonra Yalova Limanı'na gidecek.

Öte yandan Şehir Hatları'nın, platformun geçişi sırasında iptal ettiği Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferleri de normale döndü.

