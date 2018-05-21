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Petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

Köstence Limanı'ndan hareket eden Bahama bayraklı "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra Yalova Limanı'na gidecek

İSTANBUL (AA) - Bahama bayraklı petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Alınan bilgiye göre, Bahama bayraklı 36 bin 863 groston ağırlığında, 115 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.

Platforma İstanbul Boğazı'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Nene Hatun, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 römorkörleri eşlik ediyor.

"Scarabeo 9", İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladıktan sonra Yalova Limanı'na gidecek.

Öte yandan Şehir Hatları'nın, platformun geçişi sırasında iptal ettiği Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferleri de normale döndü.

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Bahama bayraklı iptal istanbul boğazı petrol Scarabeo 9 Şehir Hatları

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