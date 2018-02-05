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Petrol platformu taşıyan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:10 | Son Güncelleme

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçiş yapan gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Petrol arama platformu taşıyan, 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı.

Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken Norveç bandıralı GSP Antares, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçen gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürüyor.

Köstence Limanı'na gideceği öğrenilen Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler eşlik etti.

Bir süre önce İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayamayan gemi geri dönmüş, Yenikapı açıklarına çekilmişti.

Petrol platformu taşıyan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçiş yapan gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürüyor

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Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı petrol platformu

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